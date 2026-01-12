الماتى اۋەجايى «اسكەري جاعداي ەنگىزىلدى» دەگەن اقپاراتقا قاتىستى تۇسىنىك بەردى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اۋەجايى «اسكەري جاعداي ەنگىزىلگەنى» تۋرالى اقپاراتتى جوققا شىعاردى.
11-قاڭتاردان 12-قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنان ۇشاتىن رەيستەر بىرنەشە ساعاتقا كەشىكتى. الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى بۇعان اسكەري ارەكەتتەر سەبەپ بولعانىن توپشىلاعان.
اۋەجايدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، الماتى حالىقارالىق اۋەجايى بۇل ۋاقىتتا دا شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەگەن جانە قازىر دە قالىپتى جاعدايدا قىزمەتىن جالعاستىرىپ جاتىر. الماتىنىڭ اۋە كەڭىستىگى جابىلعان جوق.
- اسكەري جاعدايدىڭ ەنگىزىلۋى نەمەسە اسكەري ارەكەتتەر تۋرالى اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اۋەجاي وكىلدەرى قالعان بارلىق سۇراق بويىنشا ءتيىستى ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جۇگىنۋدى سۇرادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى اۋەجايىنىڭ اۋماعىنان 2025 -جىلعى 1-جەلتوقساننان باستاپ ەكى اۆتوبۋس باعىتى جۇرەتىنىن جازعانبىز.