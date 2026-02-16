الماسحان سماتلايەۆ الماتى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى
الماتى. KAZINFORM - الماسحان سماتلايەۆ الماتى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. ءتيىستى وكىمگە قالا اكىمى دارحان ساتىبالدى قول قويدى.
قالا اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل كادرلىق شەشىم قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىمەن كەلىسىلگەن.
- جاڭا قىزمەتىندە الماسحان سماتلايەۆ كورىكتەندىرۋ، ەنەرگەتيكا جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق، كولىك جانە جول ماسەلەلەرىنە جەتەكشىلىك ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الماسحان سماتلايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنداعى قارجى ۋنيۆەرسيتەتىن «ەكونوميكا» جانە «مەملەكەتتىك جانە مۋنيتسيپالدىق باسقارۋ» ماماندىقتارى بويىنشا، سونداي-اق، ا ق ش-تاعى بلۋمسبەرگ ۋنيۆەرسيتەتىن «حالىقارالىق ەكونوميكا» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان.
ەڭبەك جولىن 2009 -جىلى بيزنەس قۇرىلىمداردا باستاپ، كەيىن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيادا جۇمىس ىستەدى.
2014-2023 -جىلدار ارالىعىندا شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسىن باسقاردى، وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى، كەيىن ءبىرىنشى ورىنباسارى سياقتى ءارتۇرلى لاۋازىمدا قىزمەت اتقاردى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى بولىپ ەڭبەك ەتكەن.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلعى 18-تامىزدا الماسحان سماتلايەۆ الماتى اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالعان ەدى.
اۆتور
مەيىرمان لەس