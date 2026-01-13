13:56, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5
الماس وتەشوۆ اۋىر اتلەتيكادان قىزىلوردا وبلىسى قۇراماسىنىڭ تىزگىنىن ۇستادى
قىزىلوردا. KAZINFORM - الماس وتەشوۆ اۋىر اتلەتيكادان قىزىلوردا وبلىسى ەرەسەكتەر قۇراماسىنىڭ اعا جاتتىقتىرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
بۇل جونىندە وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ، سپورت جانە تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى باقتيار ارتايەۆتىڭ بۇيرىعى شىقتى.
الماس داۋلەتيار ۇلى وتەشوۆ اۋىر اتلەتيكادان ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى، ەكى دۇركىن الەم چەمپيوناتى مەن ازيا ويىندارىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، ازيا چەمپيونى بولدى.
قازىرگە دەيىن ول باسقارماعا قاراستى «مۇز ايدىنى» مەكەمەسىندە ادىسكەر، «وليمپيادالىق رەزەرۆ دايارلاۋ ورتالىعى» ك م م ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
تاجىريبەلى مامان ەندى وبلىستا اۋىر اتلەتيكا سپورت ءتۇرىن دامىتۋعا كۇش سالادى. سونداي-اق سپورتشىلاردىڭ تۇراقتى تۇردە الەمدىك دودالارعا قاتىسۋىنا، جالپى ناتيجەسىنە جاۋاپتى بولادى.