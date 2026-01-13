ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13 - قاڭتار 2026

    الماس وتەشوۆ اۋىر اتلەتيكادان قىزىلوردا وبلىسى قۇراماسىنىڭ تىزگىنىن ۇستادى

    قىزىلوردا. KAZINFORM - الماس وتەشوۆ اۋىر اتلەتيكادان قىزىلوردا وبلىسى ەرەسەكتەر قۇراماسىنىڭ اعا جاتتىقتىرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى.

    Алмас Өтешов ауыр атлетикадан Қызылорда облысы құрамасының тізгінін ұстады
    فوتو: نيكيتا باسوۆ

    بۇل جونىندە وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ، سپورت جانە تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى باقتيار ارتايەۆتىڭ بۇيرىعى شىقتى.

    الماس داۋلەتيار ۇلى وتەشوۆ اۋىر اتلەتيكادان ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى، ەكى دۇركىن الەم چەمپيوناتى مەن ازيا ويىندارىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، ازيا چەمپيونى بولدى.

    قازىرگە دەيىن ول باسقارماعا قاراستى «مۇز ايدىنى» مەكەمەسىندە ادىسكەر، «وليمپيادالىق رەزەرۆ دايارلاۋ ورتالىعى» ك م م ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.

    تاجىريبەلى مامان ەندى وبلىستا اۋىر اتلەتيكا سپورت ءتۇرىن دامىتۋعا كۇش سالادى. سونداي-اق سپورتشىلاردىڭ تۇراقتى تۇردە الەمدىك دودالارعا قاتىسۋىنا، جالپى ناتيجەسىنە جاۋاپتى بولادى.

     

    Бейсен Сұлтан
