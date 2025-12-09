الەمگە تانىلعان بۇركىتشى قىز ايشولپان تۇرمىسقا شىقتى
ابۋ- دابي. KAZINFORM - الەمگە تانىلعان بۇركىتشى قىز ايشولپان نۇرعايىپ قىزى تۇرمىسقا شىقتى.
قۋانىشتى جاڭالىقتى بۇركىتشى قىزدىڭ ءوزى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالادى.
جەلى قولدانۋشىلارى جاقسى جاڭالىققا ىزگى تىلەگىن جارىسا جازعان:
«بارعان جەرىڭدە باعىڭ جانسىن!»، «باقىتتى بول»، «باقىتتى وتباسى بولىڭدار، باتىر قىز»، «بارعان جەردە باعىڭ جانسىن، قالقاتاي».
سونداي-اق، بۇركىتشى قىز جەلىدەگى پاراقشاسىندا تويدان كادرلار جاريالاعان.
بۇركىتشى قىز تۋرالى نە بەلگىلى؟
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Massaget.kz بۇركىتشى قىزبەن سۇحباتتاسىپ، بۇل جولدى تاڭداۋىنا نە سەبەپ بولعانىن سۇرادى.
ايشولپان موڭعوليا مەملەكەتىندە دۇنيەگە كەلسە دە، قازاقتىڭ ءتول ءداستۇرىن، ۇلتتىق ونەرى مەن ويىندارىن ساقتاپ قالعان اۋلەتتە تاربيەلەنگەن. ول بۇعان دەيىن قۇسبەگىلىككە كەلۋى تەگىن ەمەس ەكەنىن، قاننان دارىعان ونەر، تەكپەن جالعاسقان قاسيەت ەكەنىن ايتقان ەدى.
ال ونىڭ 18 مەتر قيادان ءتۇسىپ، بالاپان العان وجەتتىگىن دۇنيە جۇزىنە العاش تانىتقان - يزرايلدىك فوتوگراف اشەر سۆيدەنسكي.
«يزرايلدىڭ فوتوگرافى موڭعولياداعى بۇركىتشىلەر سايىسىنا كەلگەن. كوبىنە ەر ادامدار عوي. «نەگە تەك ەر ادامدار، ايەل ادامدار، قىز بالالار جوق پا؟» دەپ زەرتتەگەندە، بىرەۋ «التىن سوكسە دەگەن اۋىل بار، سول اۋىلدا نۇرعايىپ دەگەن كىسى بار، سونىڭ قىزى بۇركىت ۇستايدى» دەگەن. سودان فوتوگراف كەلدى. قاراپايىم ومىردە بۇركىت ۇستاپ، سۋرەتكە ءتۇستىم. الەمگە تانىلىپ كەتەمىن دەگەن وي بولمادى. ءبىر ايدان كەيىن «بۇركىتشى قىز ايشولپان» دەپ ينتەرنەت جەلىسىنە جاريالادى. «وسى قىزدى كينوعا تۇسىرگىسى كەلەتىن ادامدار بولسا حابارلاسىڭىزدار» دەدى. سول كەزدە امەريكالىق وتتو بەلل ەسىمدى رەجيسسەر حابارلاسقان»، - دەدى ايشولپان بۇعان دەيىن بىزگە بەرگەن سۇحباتىندا.
وسىلايشا ءتۇسىرىلىم جۇمىستارى باستالعان. فيلم الەمنىڭ 30 مەملەكەتىندە كورسەتىلدى. 2015-جىلى «وسكار» سىيلىعىنا دا ۇسىنىلعان بولاتىن. 2018-جىلى نيۋ-يورك قالاسىندا Asia Game Changer سىيلىعىن يەلەندى.
ال كينودان كەيىن ايشولپان تۋرالى كىتاپ تا جازىلىپتى. امەريكالىق جازۋشى ليۋزا ۋەلشتىڭ كىتابى The Eagle Huntress دەپ اتالادى.