22:41, 26 - قاراشا 2025 | GMT +5
الەمگە قاۋىپ توندىرەتىن ينفەكسيا تابىلدى
استانا. قازاقپارات - ەۋروپا ەلدەرىندە ەمدەۋگە اسا ءتوزىمدى، قاۋىپتى Trichophyton indotineae ينفەكسياسى كەڭ تارالىپ جاتىر.
مانچەستەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جۇقپالى اۋرۋلار جونىندەگى مامانى دەۆيد دەننينگتىڭ ايتۋىنشا، اتالمىش ساڭىراۋقۇلاق تەرىدە قىزارىپ، قاتتى قىشيتىن بورتپەلەر تۋعىزادى. ولار كوبىنە شاپ ايماعىندا، جامباستا جانە بوكسە تۇسىندا بايقالادى.
ماتەريالدا كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سايكەس، سوڭعى ءۇش جىلدا ۇلى بريتانيادا Trichophyton indotineae جۇقتىرۋ جاعدايلارى شامامەن 500 پايىزعا ارتقان. ساڭىراۋقۇلاق ينفيتسيرلەنگەن اداممەن تىكەلەي جاناسۋ ارقىلى، سونداي-اق لاستانعان زاتتار نەمەسە جىنىستىق قاتىناس ارقىلى جۇعادى.
دەننينگتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ساڭىراۋقۇلاقتىڭ تارالۋى الداعى جىلدارى بۇكىل الەم ءۇشىن ۇلكەن قيىندىق تۋدىرۋى مۇمكىن.