الەم قانداي ادەمى
عالىمدار زاعيپ جانداردىڭ كوزىنە يمپلانت ورناتىپ، ولاردىڭ قايتادان وقي الۋىنا مۇمكىندىك بەردى. لوندونداعى مۋرفيلدس اۋرۋحاناسىنىڭ حيرۋرگى بۇل وپەراسيانى بەس ادامعا جاساپ، مەديتسينا الەمىن ءدۇر سىلكىندىردى.
70 جاستاعى شەيلا يرۆين BBC گە بەرگەن سۇحباتىندا قايتادان وقي الاتىنىن جانە كروسسۆورد شەشە باستاعانىن ايتتى. «بۇل - ناعىز عاجايىپ! قۋانىشىمدا شەك جوق. ءتۇرلى ءتۇستى الەمدى كورىپ تۇرعانىما سەنە الار ەمەسپىن»، دەيدى ول. جاڭا يمپلانت «گەوگرافيالىق اتروفيا» دەپ اتالاتىن كوز اۋرۋىمەن اۋىراتىن ادامدارعا ءۇمىت سىيلاپ وتىر. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، وسى كەسەلگە ۇلى بريتانيانىڭ وزىندە شامامەن 250 مىڭ ادام، ال الەم بويىنشا 5 ميلليوننان استام ادام شالدىققان. ەندى جاڭا تەحنولوگيانىڭ ارقاسىندا سول ميلليونداعان جانعا جارىق سىيلايتىن كۇن الىس ەمەس سەكىلدى.
بەكزات قۇلشار
egemen.kz