الەم چەمپيونى الۋا بالقىبەكوۆا ەكسكليۋزيۆ سۇحبات بەردى
استانا. قازاقپارات - سپورتشى ەكسكليۋزيۆ سۇحباتتا بالالىق شاعى، الەم چەمپيونىنا دەيىنگى جولى جايىندا اڭگىمەلەدى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
دەنساۋلىعىنا بايلانىستى 3-سىنىپقا دەيىن دەنە شىنىقتىرۋ ساباعىنا قاتىسپاعان قىز - بۇگىندە الەمنىڭ ەكى دۇركىن چەمپيونى.
«كىشكەنتاي كەزىمدە دەنە شىنىقتىرۋعا قاتىسپاعانمىن. بولمايتىن. 3-سىنىپقا كەلگەن كەزدە اتا-اناما «بارامىن، سىنىپتا وتىرعىم كەلمەيدى، ءىشىم پىسادى، مەن دە جۇگىرگىم كەلەدى» دەدىم. كەيىن انام شەشىم قابىلداپ، جىبەرگەن بولاتىن. 3-سىنىپتا دەنە شىنىقتىرۋ اعايىمەن تانىسىپ، سول كەزدە بالالارمەن جۇگىرۋدە وزىپ كەتەتىنمىن... ءسويتىپ بيگە قاتىستىم. ۆوكالعا باردىم. بولەم كاراتەگە قاتىساتىن، بەلدىكتەر الىپ جاتاتىن. ماعان قىزىق ەدى... وعان اكەم رۇقساتىن بەرمەدى، «ايكيدوعا بار» دەدى. ەكى اي ايكيدوعا باردىم»، - دەدى ول.
سپورتشى سۇحبات بارىسىندا وتباسى تۋرالى دا ايتتى.
«اكەمدى قۋانتقان كەزىمدە ءوزىمدى شىن باقىتتى سەزىنەمىن. انامىز ومىردەن ءوتىپ كەتتى. انام كورمەگەنىن اكەم كورسە ەكەن دەگەن ماقسات بار... اكەم كولىگىن ساتىپ، كىشكەنە بولسا دا كومەك ەتىپ، جارتىلاي قارىزدارىمىزدى جاۋىپ، جولىما باتاسىن بەردى، الەم چەمپيوناتىنا جىبەردى... انامنىڭ «پرەزيدەنتتەن مەدال العىم كەلەدى» دەگەن ءسوزى ەسىمدە. اقورداعا بارىپ، «قۇرمەت» وردەنىن الىپ جاتقان كەزدە انامنىڭ سوزدەرى ەسىمە ءتۇستى»، - دەدى الۋا بالقىبەكوۆا.
سۇحباتتىڭ تولىق نۇسقاسىن YouTube ارنادان كورە الاسىزدار.