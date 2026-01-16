ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:55, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الەم چەمپيوناتىنىڭ بيلەتتەرىنە سۇرانىس تىم جوعارى

    استانا. قازاقپارات - FIFA 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى بيلەتتەرىنە رەكوردتىق 500 ميلليوننان استام ءوتىنىم تۇسكەنىن جاريالادى. ءوتىنىم بەرۋ كەزەڭى ءبىر ايعا سوزىلدى، دەپ حابارلايدى The Athletic.

    Ташкентте FIFA-ның Орталық Азия елдері бойынша аймақтық кеңсесі ашылады
    Фото: Kazinform

    FIFA 104 ماتچتىڭ ءارقايسىسى ءۇشىن جەرەبە تارتۋ ءراسىمىن وتكىزەدى. اقپان ايىندا تاڭدالعان قاتىسۋشىلارعا بيلەت تاراتىلادى. بۇل شەشىم بىلتىر قازان جانە قاراشا ايلارىندا شامامەن 2 ميلليون بيلەت ساتىلىپ، تۋرنيرگە 4-5 ميلليون بيلەت قالعان سوڭ قابىلداندى.

    توپتىق كەزەڭنەن فينالعا دەيىنگى بارلىق ويىننىڭ بيلەتتەرى بۇرىنعى الەم چەمپيوناتتارىنا قاراعاندا بىرنەشە ەسە قىمبات بولادى. بۇل - سولتۇستىك امەريكا مەن شەتەلدەگى كەيبىر جانكۇيەرلەردىڭ ءتۋرنيردى تەلەديداردان كورەتىنىنە تىكەلەي بايلانىستى. سونداي-اق 500 ميلليوننان استام ءوتىنىم اراسىندا بيلەتتى ەرتەرەك ساتىپ الىپ، ونى قايتا ساتۋدى جوسپارلاپ وتىرعاندارى دا بار بولۋى مۇمكىن.

    FIFA جەرەبە ناتيجەلەرى تۋرالى جانكۇيەرلەردى 5-اقپاننان باستاپ حاباردار ەتەدى. ال تۋرنير 11- ماۋسىمدا مەحيكو قالاسىندا باستالىپ، قالعان 104 ماتچ ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكانىڭ 16 قالاسىندا وتەدى.

    بۇعان دەيىن فينالدىق ويىن ا ق ش- تىڭ نيۋ- دجەرسي شتاتىندا وتەتىنى حابارلانعان ەدى.

    تەگ:
    سپورت
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار