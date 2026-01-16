الەم چەمپيوناتىنىڭ بيلەتتەرىنە سۇرانىس تىم جوعارى
استانا. قازاقپارات - FIFA 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى بيلەتتەرىنە رەكوردتىق 500 ميلليوننان استام ءوتىنىم تۇسكەنىن جاريالادى. ءوتىنىم بەرۋ كەزەڭى ءبىر ايعا سوزىلدى، دەپ حابارلايدى The Athletic.
FIFA 104 ماتچتىڭ ءارقايسىسى ءۇشىن جەرەبە تارتۋ ءراسىمىن وتكىزەدى. اقپان ايىندا تاڭدالعان قاتىسۋشىلارعا بيلەت تاراتىلادى. بۇل شەشىم بىلتىر قازان جانە قاراشا ايلارىندا شامامەن 2 ميلليون بيلەت ساتىلىپ، تۋرنيرگە 4-5 ميلليون بيلەت قالعان سوڭ قابىلداندى.
توپتىق كەزەڭنەن فينالعا دەيىنگى بارلىق ويىننىڭ بيلەتتەرى بۇرىنعى الەم چەمپيوناتتارىنا قاراعاندا بىرنەشە ەسە قىمبات بولادى. بۇل - سولتۇستىك امەريكا مەن شەتەلدەگى كەيبىر جانكۇيەرلەردىڭ ءتۋرنيردى تەلەديداردان كورەتىنىنە تىكەلەي بايلانىستى. سونداي-اق 500 ميلليوننان استام ءوتىنىم اراسىندا بيلەتتى ەرتەرەك ساتىپ الىپ، ونى قايتا ساتۋدى جوسپارلاپ وتىرعاندارى دا بار بولۋى مۇمكىن.
FIFA جەرەبە ناتيجەلەرى تۋرالى جانكۇيەرلەردى 5-اقپاننان باستاپ حاباردار ەتەدى. ال تۋرنير 11- ماۋسىمدا مەحيكو قالاسىندا باستالىپ، قالعان 104 ماتچ ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكانىڭ 16 قالاسىندا وتەدى.
بۇعان دەيىن فينالدىق ويىن ا ق ش- تىڭ نيۋ- دجەرسي شتاتىندا وتەتىنى حابارلانعان ەدى.