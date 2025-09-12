الەم چەمپيوناتىندا قاي ەلدىڭ بوكسشىلارى جارتىلاي فينالعا شىقتى
استانا. KAZINFORM - انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا World Boxing اياسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتى جارتىلاي فينالدا قاي ەلدىڭ بوكسشىلارى كوپ جولداما العانى بەلگىلى بولدى.
بۇل جونىنەن وزبەكستان قۇراماسى 9 بوكسشىمەن الدا تۇر. ودان كەيىنگى ورىندا 8 بوكسشىمەن قازاقستان قۇراماسى كەلەدى. ال ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەگەن قىتاي قۇراماسىنان 6 سپورتشى شارشى الاڭعا شىعادى.
سونداي-اق جارتىلاي فينالدا برازيليا مەن انگليا - 4، يرلانديا، تۇركيا، ءۇندىستان، اۋستراليا
- 3، ازەربايجان، تايپەي، پولشا، يسپانيا، جاپونيا، كۋبا، بولگاريا - 2 بوكسشىعا سەنىم بىلدىرەدى.
ال ا ق ش، يتاليا، يوردانيا، حورۆاتيا، وڭتۇستىك كورەيا، ۆەنگريا، فرانتسيا، كولۋمبيا، كانادا، ۆەنەسۋەلا، گرۋزيا - 1 بىلعارى قولعاپ شەبەرىنە سەنىم ارتادى.
ەل قۇراماسىنان 12-قىركۇيەكتە سانجار تاشكەنباي (50 كەلى) مەن نازىم قىزايباي (48 كەلى) شيرەك فينالدا سىنعا تۇسەدى.
ەلىمىزدىڭ ەرلەر قۇراماسىنان ازىرگە ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى)، تورەحان سابىرحان (70 كەلى)، ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى)، ايەلدەر قۇراماسىنان الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلى)، ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلى)، ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلى)، ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلى)، ەلدانا تاليپوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) جارتىلاي فينالدا سىنعا تۇسەدى.
سونداي-اق ولاردىڭ قاتارىنا نازىم قىزايباي (48 كەلى) جانە سانجار تاشكەنباي (50 كەلى) تولىقتىرۋى مۇمكىن. وتانداستارىمىز 12-قىركۇيەكتە شيرەك فينال جەكپە-جەگىن وتكىزەدى.
ەل قۇراماسىنان ەرلەردە بەيبارىس جەكسەن (60 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋلينوۆ (65 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، نۇربەك ورالباي (80 كەلى)، بەكزات نۇرداۋلەتوۆ (85 كەلى)، ساعىندىق توعامباي (90 كەلى)، ەلينا بازاروۆا (54 كەلى)، كارينا يبراگيموۆا (57 كەلى)، نادەجدا ريابەتس (75 كەلى)، گۇلسايا ەرجان (80 كەلى) ەرتە اياقتاۋعا ءماجبۇر بولدى.