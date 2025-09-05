الەم چەمپيوناتىندا 5 - قىركۇيەكتە 2 قازاقستاندىق بوكسشى سىنعا تۇسەدى
استانا. قازاقپارات - World Boxing اياسىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا وتەتىن الەم چەمپيوناتىنىندا بۇگىن، 5-قىركۇيەكتە قازاقستان قۇراماسىنان ەكى بوكسشى شارشى الاڭعا شىعادى.
ءدۇبىردى دودادا ەل قۇراماسىنان كارينا يبراگيموۆا (57 كەلى) گرەكيالىق پاناگيتا كۋزيلۋمەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.
كارينا 2023 -جىلى الەم چەمپيوناتىندا كۇمىس، 2018, 2022 -جىلدارى قولا جۇلدەگەر اتانسا، 2022 -جىلى ازيا چەمپيونى بولدى.
سونداي- اق ەل قۇراماسىنان ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلى) ۆەنگريالىق اننا لۋتسا حاموريمەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.
ول بۇدان بۇرىن سەربيانىڭ نيش قالاسىندا الەم چەمپيونى اتاعىن جەڭىپ العان ەدى.
ەلىمىزدىڭ ايەلدەر قۇراماسىنان ەلينا بازاروۆا (54 كەلى) العاشقى جەكپە-جەگىندە وزبەكستاندىق نيگينا ۋكتاموۆاعا ەسە جىبەرىپ، جارىس جولىنان شىعىپ قالدى.
الداعى الەم چەمپيوناتىندا ەلىمىزدىڭ اتىنان اتالعان ءۇش بوكسشىدان وزگە نازىم قىزايباي (48 كەلى)، الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلى)، ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلى)، ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلى)، نادەجدا ريابەتس (75 كەلى)، گۇلسايا ەرجان (80 كەلى) جانە ەلدانا تاليپوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) سىنعا تۇسەدى.
ءدۇبىرلى دودا 4-14- قىركۇيەك ارالىعىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا وتكىزىلەدى. جەكپە-جەكتەر «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.