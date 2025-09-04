ق ز
    الەم چەمپيوناتى: قازاقستان قۇراماسى ۋەلسكە ەسە جىبەردى

    استانا. KAZINFORM — بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى ءتورتىنشى ويىنىن ۋەلسكە قارسى وتكىزدى.

    Әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасы Уэлське есе жіберді
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    العاشقى مينۋتتان قازاقستان: قۇراماسى ساپىندا تەمىرلان اناربەكوۆ، يان ۆوروگوۆسكي، سەرگەي مالىي، الىبەك كاسىم، نۇرالى ءالىپ، باعدات قايىروۆ، رامازان ورازوۆ، دامير قاسابولات، عالىمجان كەنجەبەك، ماكسيم سامورودوۆ، داستان ساتپاەۆ شىقتى.كەزدەسۋ بارىسىندا ۋەلستىك فۋتبولشىلار العاشقى مينۋتتان بەلسەندىلىك كورسەتتى. الاڭنىڭ قوس قاناتىنان ءجيى شابۋىل ۇيىمداستىردى. وعان قازاقستاندىق قورعاۋشىلار لايىقتى دەڭگەيدە توتەپ بەرە ءبىلدى.

    Әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасы Уэлське есе жіберді
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    سونداي-اق الاڭ يەلەرى دە قارسى شابۋىلعا شىقتى. وسىنداي ءساتتىڭ بىرىندە قازاقستاندىق جارتىلاي قورعاۋشى عالىمجان كەنجەبەك گول سوعاتىن مۇمكىندىگىن ءمۇلت جىبەرىپ الدى. ونىڭ تەپكەن دوبى قاقپا باعاناسىنان ءسال قيىس كەتتى.

    Әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасы Уэлське есе жіберді
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    ويىننىڭ 25-مينۋتىندا ۋەلستىك كيففەر مۋر كوزدەگەن نىسانادان ءمۇلت كەتكەن جوق.

    Әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасы Уэлське есе жіберді
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    وسىلايشا قازاقستان قۇراماسى قارسىلاسىنا 0:1 ەسەبىمەن جول بەردى.

     

