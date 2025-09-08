الەم چەمپيوناتى: قازاقستان قۇراماسى بەلگيادان ءىرى ەسەپپەن جەڭىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى بەسىنشى ويىنىندا بەلگيادان جەڭىلىپ قالدى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى الي اليەۆ ۋەلسپەن ويىننان كەيىن نەگىزگى قۇرامدا ءبىرقاتار وزگەرىس جاسادى. قاقپاشى تەمىرلان اناربەكوۆتى ارىپتەسى مۇحاممەدجان سەيسەن الماستىردى. سونداي-اق ۇلار جاقسىبايەۆ، سەرىكجان مۋجيكوۆ، سۇلتانبەك استانوۆ، ورالحان ومىرتايەۆ نەگىزگى قۇرامدا جاسىل الاڭعا شىقتى.
ال باس باپكەر وتكەن ويىننان كەيىن يان ۆوروگوۆسكيي، الىبەك كاسىم، نۇرالى ءالىپ، رامازان ورازوۆ، عالىمجان كەنجەبەككە تاعى دا سەنىم ارتتى.
قۇرامالار J توبىندا سىنعا ءتۇسىپ جاتىر. قازىرگە دەيىن 4 ويىننان كەيىن ۋەلس قۇراماسى 10 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىندا تۇرسا، ودان كەيىنگى ورىندارداعى سولتۇستىك ماكەدونيانىڭ 8، بەلگيانىڭ 7، قازاقستاننىڭ 3 ۇپايى بار. ازىرگە ليحتەنشتەيننىڭ قورجىنى بوس.
كەزدەسۋ بارىسىندا العاشقى مينۋتتان بەلگيالىق فۋتبولشىلار بەلسەندى قيمىل كورسەتتى. ولار قازاقستان قۇراماسى قاقپاسى ماڭىندا ءجيى بوي كورسەتىپ، گول سوعاتىن مۇمكىندىكتى ىزدەدى. وعان قازاقستاندىق قورعاۋشىلار مەن قاقپاشى مۇحاممەدجان سەيسەن لايىقتى توتەپ بەرە ءبىلدى.
دەسە بەلگيالىق قۇرامادان ءبىرىنشى كەزەڭدە كيەۆين دە برەينە 42، جەرەمي دوكيۋ 44-مينۋتتا قاقپادان ساڭىلاۋ تاۋىپ، باسىمدىقتى ەكى گولعا ارتتىردى.
ەكىنشى كەزەڭدە دە بەلگيالىق فۋتبولشىلار قارقىنىن باسەڭدەتكەن جوق. ولاردىڭ قاتارىنان نيكولاس راسكين 52-مينۋتتا گول سوقسا، ودان كەيىن جەرەمي دوكۋ 60، كيەۆين دە برەينە 84-مينۋتتا وزدەرىنىڭ اتالعان ويىنداعى ەكىنشى گولىن سوقتى.
ال ولاردىڭ ارىپتەسى توماس مەنە 87-مينۋتتا قورىتىندى ەسەپتى بەلگىلەدى. وسىلايشا قازاقستان قۇراماسى قارسىلاسىنا 0:6 ەسەبىمەن جەڭىلىپ قالدى.
بۇگىنگى جەڭىسىنەن كەيىن بەلگيا قۇراماسى ەكىنشى ورىنعا كوتەرىلدى. تۋرنير كەستەسىندە كوش باسىندا سولتۇستىك ماكەدونيا 11 ۇپايمەن كەلەدى. ال ءۇشىنشى ۋەلس 10 ۇپايدى ەنشىلەسە، قازاقستان قۇراماسىندا 3 ۇپاي بار. ازىرگە ليحتەنشتەينىڭ قورجىنى بوس.