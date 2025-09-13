الەم چەمپيوناتى: قازاقستان بوكس قۇراماسىنان كىمدەر فينالعا وتەدى
استانا. KAZINFORM - انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا World Boxing اياسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتى جارتىلاي فينالىندا بۇگىن، 13-قىركۇيەكتە ەلىمىزدىڭ اتىنان التى بوكسشى شارشى الاڭعا شىعادى.
فوتو: قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادا كوميەتى
ولاردىڭ 3 ەۋى ەرلەر، 3 ەۋى ايەلدەر اراسىندا وتەدى.
16:00. ايەلدەر. 48 كەلى. نازىم قىزايباي - سابينا بوبوكۋلوۆا (وزبەكستان)
18:00. ەرلەر. 50 كەلى. جارتىلاي فينال. سانجار تاشكەنباي - الەحاندرو كلارو فيز (كۋبا)
18:00. ەرلەر. 55 كەلى. جارتىلاي فينال. ماحمۇد سابىرحان - ليۋ چۋان (قىتاي)؛
22:15. ايەلدەر. 51 كەلى. جارتىلاي فينال. الۋا بالقىبەكوۆا - چي سينيۋ (قىتاي)؛
22:45. ەرلەر. 70 كەلى. جارتىلاي فينال. تورەحان سابىرحان - ودەل كامارا (انگليا)؛
23:15. ايەلدەر. 70 كەلى. جارتىلاي فينال. ناتاليا بوگدانوۆا - شانتەل ريد (انگليا).
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن جارتىلاي فينالدا ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلى). ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى) فينالعا جولداما السا، ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلى) مەن ەلدانا ءتالىپوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) قولا جۇلدەنى قاناعات تۇتتى.
ءدۇبىرلى دودا 4-14 قىركۇيەك ارالىعىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا ءوتىپ جاتىر. جەكپە- جەكتەر «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.