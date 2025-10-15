الەم چەمپيوناتى: كريشتيانۋ رونالدۋ جاڭا رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - پورتۋگاليا قۇراماسى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ەۋروپا ايماعىنداعى ىرىكتەۋ كەزەڭىنىڭ 4-تۋرى اياسىندا ۆەنگريامەن تەڭ وينادى، دەپ حابارلادى Championat.com.
ويىن ليسسابون قالاسىنداعى «جوزە الۆالادە» ستاديونىندا ءوتىپ، ەسەپ 2:2 ناتيجەسىمەن اياقتالدى.
پورتۋگاليا ساپىنان 40 جاستاعى كريشتيانۋ رونالدۋ دۋبل جاساپ، 22 جانە 45+3 مينۋتتاردا گول سوقتى. بۇل شابۋىلشىنىڭ مانسابىنداعى 947 -جانە 948- گولدارى بولىپ تىركەلدى. سونىمەن قاتار رونالدۋ الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ ماتچتارىندا بارلىعى 41 گول سوعىپ، جاڭا رەكورد ورناتتى.
ۆەنگريا قۇراماسىنان ادام سالاي 8-مينۋتتا، ال دومينيك سوبوسلاي 90+1 مينۋتتا مەرگەندىك تانىتتى.
روبەرتو مارتينەس جاتتىقتىراتىن پورتۋگاليا 10 ۇپاي جيناپ، E توبىنىڭ كوشىن باستاپ تۇر. ال ماركو روسسي باپتايتىن ۆەنگريا 5 ۇپايمەن ەكىنشى ورىندا كەلەدى.
كەلەسى تۋردا، 13-قاراشا كۇنى پورتۋگاليا يرلاندياعا قوناققا بارادى، ال ۆەنگريا ارمەنيامەن سىرت الاڭدا كەزدەسەدى.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى الەم چەمپيونى - ارگەنتينا قۇراماسى. ولار 2022 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا فرانسيامەن كەزدەسىپ، نەگىزگى ۋاقىت 3:3 ەسەبىمەن تەڭ اياقتالدى. پەنالتي سەرياسىندا ارگەنتينا 4:2 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
بۇعان دەيىن فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىندە قازاقستان قۇراماسى كەزەكتى ويىنىن سولتۇستىك ماكەدونياعا قارسى وتكىزىپ، 1:1 ەسەبىمەن تەڭ تۇسكەنىن حابارلاعانبىز.