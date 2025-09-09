ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:07, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    الەم چەمپيوناتى: بۇگىن شارشى الاڭعا كىمدەر شىعاتىنى بەلگىلى بولدى

    استانا. قازاقپارات - انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا بۇگىن، 9-قىركۇيەكتە قازاقستان قۇراماسىنان توعىز بوكسشى شارشى الاڭعا شىعادى.

    Сағындық Тоғамбай бокстан әлем чемпионатында ширек финалға шықты
    فوتو: قازاقستان ۇ و ك

    ق ر بوكس فەدەراتسياسى جەكپە-جەك ءتىزىمىن جاريالادى.

    16:00

    51 كەلى. الۋا بالقىبەكوۆا vs گايۋن مۋن

    60 كەلى. ۆيكتوريا گرافەيەۆا vs ليۋسي كينگس-ۋيتلي

    55 كەلى. ماحمۇد سابىرحان vs باشكيم باجوكۋ

    80 كەلى. نۇربەك ورالباي vs توقتاربەك تاڭاتحان

    22:00

    48 كەلى. نازىم قىزايباي vs ليلا زەلەتسكي

    50 كەلى. سانجار تاشكەنباي vs حۋتحايحا ەشيش

    85 كەلى. بەكزات نۇرداۋلەتوۆ vs گەورگي كۋشيتاشۆيلي

    70 كەلى. ناتاليا بوگدانوۆا vs سەما چالىشكان

    65 كەلى. ەرتۋعان زەينۋلينوۆ vs پاتريس مۋگالزاي

     

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
