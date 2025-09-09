12:07, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
الەم چەمپيوناتى: بۇگىن شارشى الاڭعا كىمدەر شىعاتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا بۇگىن، 9-قىركۇيەكتە قازاقستان قۇراماسىنان توعىز بوكسشى شارشى الاڭعا شىعادى.
ق ر بوكس فەدەراتسياسى جەكپە-جەك ءتىزىمىن جاريالادى.
16:00
51 كەلى. الۋا بالقىبەكوۆا vs گايۋن مۋن
60 كەلى. ۆيكتوريا گرافەيەۆا vs ليۋسي كينگس-ۋيتلي
55 كەلى. ماحمۇد سابىرحان vs باشكيم باجوكۋ
80 كەلى. نۇربەك ورالباي vs توقتاربەك تاڭاتحان
22:00
48 كەلى. نازىم قىزايباي vs ليلا زەلەتسكي
50 كەلى. سانجار تاشكەنباي vs حۋتحايحا ەشيش
85 كەلى. بەكزات نۇرداۋلەتوۆ vs گەورگي كۋشيتاشۆيلي
70 كەلى. ناتاليا بوگدانوۆا vs سەما چالىشكان
65 كەلى. ەرتۋعان زەينۋلينوۆ vs پاتريس مۋگالزاي