ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:28, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    الەم چەمپيوناتى-2026: ۋەلس پەن بەلگياعا قارسى ويىندا كىمدەرگە سەنىم ارتامىز

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ءالي اليەۆ الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى الداعى ەكى ويىنعا شاقىرىلعان فۋتبولشىلاردىڭ ناقتى ءتىزىمىن جاريالادى.

    Қазақстан құрамасы
    Фото: ҚФФ

    بۇل جونىندە قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى ءمالىم ەتتى.

    قاقپاشىلار: مۇحاممەدجان سەيسەن («استانا»)، تەمىرلان اناربەكوۆ («قايرات»)، بەكحان شايزادا («ورداباسى»)؛

    قورعاۋشىلار: الىبەك قاسىم، («اقتوبە»)، يان ۆوروگوۆسكي («استانا»)، نۇرالى ءالىپ («زەنيت»، رەسەي)، ناۋرىزبەك جاگوروۆ («توبىل»)، ەركىن تاپالوۆ («قايرات»)، سەرگەي مالىي، ۇلار جاكسىبايەۆ، سۇلتانبەك استانوۆ (ءبارى - «ورداباسى»)؛

    جارتىلاي قورعاۋشىلار: يسلام چەسنوكوۆ («توبىل»)، باكتيەر زاينۋتدينوۆ («دينامو ماسكەۋ»، رەسەي)، رامازان ورازوۆ، الماس ءتولىباي، عالىمجان كەنجەبەك (ءبارى - «ەلىماي»)، داۋرەن جۇمات، سەرىكجان مۋجيكوۆ (ەكەۋى دە - «وقجەتپەس»)، دىنمۇحامەد قارامان («جەڭىس»)، باعدات قايىروۆ («اقتوبە»)، دامير قاسابۋلات («قايرات»)؛

    شابۋىلشىلار: ورالحان ومىرتايەۆ («اقتوبە»)، ماكسيم سامورودوۆ («احمات»، رەسەي)، داستان ساتپايەۆ («قايرات»)، يۆان سۆيريدوۆ («ەلىماي»).

    ۇلتتىق قۇرامانىڭ وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى 29-تامىزدا استانادا باستالادى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى قىركۇيەكتە الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە ەكى ويىن وتكىزەدى. 4-قىركۇيەكتە استانادا ۋەلس قۇراماسىن قابىلداسا، 7-قىركۇيەكتە سىرت الاڭدا بەلگيامەن كەزدەسەدى. ەكى ويىن دا 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى اياسىندا وتەدى.

    ۋەلسكە قارسى ويىن «استانا ارەنادا» قازاقستان ۋاقىتىمەن 19:00 دە باستالادى.

    ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن فۋتبولدان UEFA چەمپيوندار ليگاسى پلەي-وفف كەزەڭىندە الماتىلىق «قايرات» پەن شوتلانديالىق «سەلتيك» كوماندالارىنىڭ قارىمتا كەزدەسۋىندە قاي ەلدىڭ تورەشىلەرى قىزمەت اتقاراتىنى بەلگىلى بولدى.

