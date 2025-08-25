الەم چەمپيوناتى-2026: ۋەلس پەن بەلگياعا قارسى ويىندا كىمدەرگە سەنىم ارتامىز
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ءالي اليەۆ الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى الداعى ەكى ويىنعا شاقىرىلعان فۋتبولشىلاردىڭ ناقتى ءتىزىمىن جاريالادى.
بۇل جونىندە قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى ءمالىم ەتتى.
قاقپاشىلار: مۇحاممەدجان سەيسەن («استانا»)، تەمىرلان اناربەكوۆ («قايرات»)، بەكحان شايزادا («ورداباسى»)؛
قورعاۋشىلار: الىبەك قاسىم، («اقتوبە»)، يان ۆوروگوۆسكي («استانا»)، نۇرالى ءالىپ («زەنيت»، رەسەي)، ناۋرىزبەك جاگوروۆ («توبىل»)، ەركىن تاپالوۆ («قايرات»)، سەرگەي مالىي، ۇلار جاكسىبايەۆ، سۇلتانبەك استانوۆ (ءبارى - «ورداباسى»)؛
جارتىلاي قورعاۋشىلار: يسلام چەسنوكوۆ («توبىل»)، باكتيەر زاينۋتدينوۆ («دينامو ماسكەۋ»، رەسەي)، رامازان ورازوۆ، الماس ءتولىباي، عالىمجان كەنجەبەك (ءبارى - «ەلىماي»)، داۋرەن جۇمات، سەرىكجان مۋجيكوۆ (ەكەۋى دە - «وقجەتپەس»)، دىنمۇحامەد قارامان («جەڭىس»)، باعدات قايىروۆ («اقتوبە»)، دامير قاسابۋلات («قايرات»)؛
شابۋىلشىلار: ورالحان ومىرتايەۆ («اقتوبە»)، ماكسيم سامورودوۆ («احمات»، رەسەي)، داستان ساتپايەۆ («قايرات»)، يۆان سۆيريدوۆ («ەلىماي»).
ۇلتتىق قۇرامانىڭ وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى 29-تامىزدا استانادا باستالادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى قىركۇيەكتە الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە ەكى ويىن وتكىزەدى. 4-قىركۇيەكتە استانادا ۋەلس قۇراماسىن قابىلداسا، 7-قىركۇيەكتە سىرت الاڭدا بەلگيامەن كەزدەسەدى. ەكى ويىن دا 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى اياسىندا وتەدى.
ۋەلسكە قارسى ويىن «استانا ارەنادا» قازاقستان ۋاقىتىمەن 19:00 دە باستالادى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن فۋتبولدان UEFA چەمپيوندار ليگاسى پلەي-وفف كەزەڭىندە الماتىلىق «قايرات» پەن شوتلانديالىق «سەلتيك» كوماندالارىنىڭ قارىمتا كەزدەسۋىندە قاي ەلدىڭ تورەشىلەرى قىزمەت اتقاراتىنى بەلگىلى بولدى.