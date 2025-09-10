الەم چەمپيوناتى: 10-قىركۇيەكتە شارشى الاڭعا شىعاتىن قازاقستان بوكسشىلارى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا بۇگىن، 10-قىركۇيەكتە قازاقستان قۇراماسىنان ون ءۇش بوكسشى شارشى الاڭعا شىعادى.
ق ر بوكس فەدەراتسياسى جەكپە- جەك ءتىزىمىن جاريالادى.
1/4 فينال
كۇندىزگى سەسسيا (16:00)
60 كەلى. ۆيكتوريا گرافەيەۆا vs سيتورا تۋردىبەكوۆا
55 كەلى. ماحمۇد سابىرحان vs رۋي ياماگۋچي
80 كەلى. نۇربەك ورالباي vs جاۆوحير ۋمماتاليەۆ
+80 كەلى. ەلدانا تاليپوۆا vs سەلين دانيەل
70 كەلى. تورەحان سابىرحان vs ماكان تراورە
90 كەلى. ساعىندىق توعامباي vs تۋرابەك حابيبۋلايەۆ
كەشكى سەسسيا (22:00)
51 كەلى. الۋا بالقىبەكوۆا vs ي-كسۋان گۋو (تايپەي)
57 كەلى. كارينا يبراگيموۆا vs دجۋليا سەرەمەتا
65 كەلى. ايدا ابىكەيەۆا vs بۋسەناز سۋرمەنەلي
80 كەلى. گۇلسايا ەرجان vs ەسەتا فلينت
60 كەلى. بيبارىس جەكسەن vs ابدۋماليك حالوكوۆ
65 كەلى. ەرتۋعان زەينۋلينوۆ vs اساحۋدجا مۋيدينحۋدجايەۆ
+90 كەلى. ايبەك ورالباي vs لۋكا پراتلاجاچيچ
ايتا كەتەيىك، سانجار تاشكەنباي بوكستان الەم چەمپيوناتىن جەڭىسپەن باستادى.
نازىم قىزايباي (48 كەلى)، الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلى)، ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلى)، ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى)، نۇربەك ورالباي (80 كەلى) شيرەك فينالعا جولداما السا، ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلى) ەندى جارتىلاي فينالدا سىنعا تۇسەدى.
ەل قۇراماسىنان بەكزات نۇرداۋلەتوۆ (85 كەلى) جارىستى اياقتادى، ال ەرتۋعان زەينۋلينوۆ (65 كەلى) شيرەك فينالعا ءوتتى.
ءدۇبىرلى دودا 4-14-قىركۇيەك ارالىعىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا وتەدى. جەكپە-جەكتەر «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.