الەم بويىنشا 2025-جىلى قانشا جۋرناليست قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق جۋرناليستەر فەدەراتسياسىنىڭ (ح ج ف) مالىمەتى بويىنشا، 2025-جىلى الەم بويىنشا 128 جۋرناليست قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى DW.
2025-جىلى الەمنىڭ ءارتۇرلى ايماعىندا 128 جۋرناليست جانە باسقا دا ب ا ق قىزمەتكەرلەرى قازا تاپتى، ونىڭ ىشىندە 10 ايەل بار.
بۇل ستاتيستيكاعا 9 جۋرناليستىڭ كەزدەيسوق قازاسى كىرەدى. ح ج ف مالىمەتى بويىنشا، 2024-جىلى الەم بويىنشا 122 جۋرناليست، ونىڭ ىشىندە 14 ايەل قازا تاپتى.
- 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا بۇل ءوسىم جۋرناليستەر ءۇشىن قاۋىپتىلىك دەڭگەيىن بىلدىرەدى، - دەپ تۇسىنىكتەمە بەردى ح ج ف پرەزيدەنتى ەنتوني بەللانجەر.
ۇيىم «بيلىكتىڭ ب ا ق قىزمەتكەرلەرىن قورعاۋداعى ۇزدىكسىز ساتسىزدىگىن» ايىپتاپ، «2026-جىلعا قاراي زورلىق-زومبىلىق پەن جازاسىزدىق سيكلىن توقتاتۋ ءۇشىن دەرەۋ جانە شەشۋشى شارالار قابىلداۋعا» شاقىردى.
1990-جىلى ب ا ق قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءولىمى تۋرالى ستاتيستيكانى جۇرگىزە باستاعاننان بەرى، ح ج ف بۇكىل الەم بويىنشا بارلىعى 3173 جۋرناليستىڭ ءولىمىن تىركەدى. ح ج ف سونىمەن قاتار 2025-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنداعى جاعداي بويىنشا بۇكىل الەمدە 533 جۋرناليست تۇرمەدە وتىرعانىن كورسەتەتىن دەرەكتەردى جاريالادى، ولاردىڭ كوپشىلىگى (143) قىتايدا. ءبىر جىل بۇرىن بۇل كورسەتكىش 516 جۋرناليست بولعان.
ح ج ف- تىڭ بۇكىل الەمدە قازا تاپقان جۋرناليستەر سانى تۋرالى ستاتيستيكاسى «شەكاراسىز تىلشىلەر» (RSF) جيناعان ستاتيستيكادان وزگەشە. بۇل ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، 2025-جىلى بۇكىل الەمدە 67 ب ا ق قىزمەتكەرى ءوز جۇمىستارىن اتقارۋ كەزىندە قازا تاپقان. يۋنەسكو بۇل كورسەتكىشتى 93 دەپ باعالاعان.
ب ۇ ۇ بۇعان دەيىن گازانى تاريحتاعى كەز كەلگەن قارۋلى قاقتىعىستىڭ باسپا ءسوز ءۇشىن ەڭ قاۋىپتى جەرى دەپ اتاعان.
وتكەن ماۋسىمدا تەگەرانداعى تەلەديدار ورتالىعىنا جاسالعان يزرايل اۋە شابۋىلىندا ەكى يراندىق ب ا ق قىزمەتكەرى قازا تاپتى.
ايتا كەتەيىك، بولگاريادا تانىمال جۋرناليستىڭ جۇمىستان شىعارىلۋىنىڭ سوڭى نارازىلىققا ۇلاستى.