الەمگە ايگىلى اكتريسا كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - فرانسيالىق اكتريسا بريجيت باردو 92 جاسقا قاراعان شاعىندا كوز جۇمدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات BBC- گە سىلتەمە جاساپ.
L’Humanité گازەتىنىڭ مالىمەتىنشە، تانىمال اكتريسا فرانسيانىڭ جەرورتا تەڭىزى جاعالاۋىنداعى ءىرى قالا - تۋلوندا كوز جۇمعان. قاراشادا ب ا ق باردونىڭ وسى قالاداعى جەكە كلينيكالاردىڭ بىرىنە جاتقىزىلىپ، وپەراتسيا جاساتقانىن حابارلاعان ەدى.
بريجيت باردو - فرانسۋز اكتريساسى، ءانشى، مودەل ءارى جانۋارلار قۇقىعىن قورعاۋشى؛ 1950- 1960 -جىلداردىڭ ءسان-ستيل يكوناسى.
ول 15 جاسىندا Elle جۋرنالىنىڭ مۇقاباسىنا شىقتى، 18 جاسىندا كينوعا دەبيۋت جاسادى. ال رەجيسسەر روجە ۆاديمنىڭ «قۇداي ايەلدى جاراتتى» (1956) فيلمىندەگى رولىمەن الەمدىك داڭققا جەتتى: ونداعى ەركىن ءارى سەزىمتال ايەل بەينەسى كورەرمەندى ءارى تاڭعالدىردى، ءارى ءتانتى ەتتى.
باردو شامامەن 50 گە جۋىق فيلمگە ءتۇستى. ولاردىڭ قاتارىندا «اقيقات» (1960)، «مەنسىنبەۋ» (1963) جانە «ۆيۆا، ماريا!» (1965) بار.
1973 -جىلى 39 جاسىندا ول اكتەرلىك مانسابىن اياقتاپ، ءومىرىن جانۋارلاردى قورعاۋعا ارنادى: بريجيت باردو قورىن (1986) قۇردى، ءيتبالىق اۋلاۋعا جانە جانۋارلارعا قاتىگەزدىك كورسەتۋگە قارسى كۇرەستى.
2021 -جىلعى جەلتوقساندا باردو قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا حات جازىپ، جانۋارلاردى قورعاۋ تۋرالى زاڭ جوباسىنداعى باپتاردىڭ ءبىرىن الىپ تاستاۋدى سۇراعان.
2019 -جىلعى جەلتوقساندا دا ول قازاقستانداعى جانۋارلارعا قاتىگەزدىك ماسەلەسىنە قاتىستى توقايەۆقا شاعىمدانعان ەدى. سول كەزدە پرەزيدەنت اكتريساعا جاۋاپ بەرىپ، مەملەكەتتىڭ بۇل ماسەلەگە نازار اۋدارۋى قاجەت ەكەنىن جانە مەيىرىمدى ۇلت رەتىندە تەك بالالاردى عانا ەمەس، جانۋارلاردى دا قورعاۋعا كوڭىل ءبولۋ كەرەگىن ايتقان.