    12:40, 26 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اپەللياتسيالىق سوت «ديكي ارماننىڭ» ۇكىمىن جاريالادى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا اپەللياتسيالىق سوت «ديكي ارمان» لاقاپ اتىمەن تانىمال ارمان جۇماگەلديەۆتىڭ شاعىمىن قاراستىردى.

    дикий арман
    Коллаж: Kazinform

    اپەللياتسيالىق سوت ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتىڭ ۇكىمىن وزگەرىسسىز قالدىردى. سوت وتىرىسى جابىق رەجيمدە ءوتتى. بۇل تۋرالى الماتى قالاسى سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ەسكە سالايىق، 2022 -جىلى الماتىدا پوليسەيلەر قىلمىس الەمىنىڭ بەدەلدىسى ارمان جۇماگەلديەۆتى ۇستاعان بولاتىن.

    كەيىن ق ر باس پروكۋراتۋراسى «ديكي ارمان» توبى 24 بەيبىت تۇرعىندى ۇرلاپ، كۇشتەپ ۇستاعانىن ايتتى.

    2023 -جىلى قىركۇيەك ايىندا الماتى ماڭىنداعى № 72-تۇزەۋ مەكەمەسىنىڭ تەرگەۋ يزولياتورىندا ءماسليحاتتىڭ ەكس- دەپۋتاتى قايرات قۇدايبەرگەن مەن ارمان جۇماگەلديەۆكە قاتىستى سوت پروتسەسى باستالدى.

    2025 -جىلدىڭ قاڭتار ايىندا سوت ارمان جۇماگەلديەۆتى 20  جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
