اپەللياتسيالىق سوت «ديكي ارماننىڭ» ۇكىمىن جاريالادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا اپەللياتسيالىق سوت «ديكي ارمان» لاقاپ اتىمەن تانىمال ارمان جۇماگەلديەۆتىڭ شاعىمىن قاراستىردى.
اپەللياتسيالىق سوت ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتىڭ ۇكىمىن وزگەرىسسىز قالدىردى. سوت وتىرىسى جابىق رەجيمدە ءوتتى. بۇل تۋرالى الماتى قالاسى سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەسكە سالايىق، 2022 -جىلى الماتىدا پوليسەيلەر قىلمىس الەمىنىڭ بەدەلدىسى ارمان جۇماگەلديەۆتى ۇستاعان بولاتىن.
كەيىن ق ر باس پروكۋراتۋراسى «ديكي ارمان» توبى 24 بەيبىت تۇرعىندى ۇرلاپ، كۇشتەپ ۇستاعانىن ايتتى.
2023 -جىلى قىركۇيەك ايىندا الماتى ماڭىنداعى № 72-تۇزەۋ مەكەمەسىنىڭ تەرگەۋ يزولياتورىندا ءماسليحاتتىڭ ەكس- دەپۋتاتى قايرات قۇدايبەرگەن مەن ارمان جۇماگەلديەۆكە قاتىستى سوت پروتسەسى باستالدى.
2025 -جىلدىڭ قاڭتار ايىندا سوت ارمان جۇماگەلديەۆتى 20 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.