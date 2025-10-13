الماتىدا بيىل جارتى توننادان استام ەسىرتكى تاركىلەندى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 9 ايدا جارتى توننادان استام ەسىرتكى تاركىلەنىپ، ءۇش قىلمىستىق توپتىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى.
الماتى قالاسى پوليسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قۋاتبەك ناۋاتوۆتىڭ ايتۋىنشا، 2025 -جىلدىڭ 9 ايىندا ەسىرتكىگە قاتىستى 500 دەن استام قىلمىس اشىلدى. زاڭسىز اينالىمنان 525 كەلىدەن استام ەسىرتكى زاتى، ونىڭ ىشىندە 52 كەلى سينتەتيكالىق جانە 3 توننادان استام ب ك-4 پرەكۋرسورى تاركىلەندى. سونداي-اق قىلمىستىق جولمەن الىنعان 255 ميلليون تەڭگە مەن مۇلىك مەملەكەت كىرىسىنە بەرىلدى.
- سونىمەن قاتار 2 ەسىرتكى زەرتحاناسىنىڭ قىزمەتى توقتاتىلىپ، ەسىرتكىنى وتكىزۋ جانە تاراتۋعا قاتىسى بار 3 قىلمىستىق توپتىڭ ارەكەتى اشكەرەلەندى. ءبىزدىڭ نەگىزگى ماقساتىمىز - ازاماتتاردىڭ، اسىرەسە جاس ۇرپاقتىڭ دەنساۋلىعى مەن قاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ، قوعامدى ەسىرتكى قاۋىپىنەن قورعاۋ، - دەدى قۋاتبەك ناۋاتوۆ.
ودان بولەك بيىل زاڭسىز ەسىرتكى اينالىمىنا قاتىسى بار 1,5 مىڭ وتاندىق جانە 5 مىڭنان استام شەتەلدىك بانك كارتاسى، سونداي-اق 312 كريپتواميان بۇعاتتالدى. سونداي-اق ەسىرتكى تاراتۋعا پايدالانىلعان 2 مىڭ 200 ينتەرنەت-رەسۋرس بۇعاتتالدى، ولاردىڭ 27 ءسى - Telegram ارنا.