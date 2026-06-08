اللەرگيا تۇقىم قۋالايدى، ءبىراق ەمدەلەدى - اللەرگولوگ
استانا. KAZINFORM - اللەرگيا تۇقىم قۋالايتىن اۋرۋ بولعانىمەن، ونى ەمدەۋگە بولادى. ول ءۇشىن ماماندار اللەرگيانىڭ ناقتى نەدەن پايدا بولعانىن انىقتاپ، ارنايى ءادىس قولدانادى.
بۇل تۋرالى اللەرگولوگ نۇرگۇل عاني قىزى Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVe» باعدارلاماسىندا ايتتى.
- ماۋسىم ايى باستالعاننان باستاپ اللەرگيامەن اۋىراتىن ادامدار ءۇشىن ەڭ قولايسىز كەزەڭدەردىڭ ءبىرى باستالادى. بۇل ۋاقىتتا كوز جاساۋراپ، قىشىپ، قىزارادى، ادام ءجيى تۇشكىرەدى. سونىمەن قاتار مۇرىن بىتەلىپ، سۋ اعىپ، كەي جاعدايلاردا جوتەل مەن ەنتىگۋ دە پايدا بولۋى مۇمكىن،- دەدى مامان.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي بەلگىلەردىڭ نەگىزگى سەبەبى - وسىمدىك توزاڭى.
- ءدال وسى كەزەڭدە كوپتەگەن وسىمدىك گۇلدەپ، اۋاعا توزاڭ بولەدى. تابيعات قۇلپىرىپ تۇرعانىمەن، اللەرگياسى بار ادامدار ءۇشىن بۇل وڭاي ۋاقىت ەمەس. اللەرگيالىق رەاكسيانى اعاشتاردىڭ، شوپتەردىڭ جانە ارامشوپتەردىڭ توزاڭى قوزدىرادى. قازاقستاندا ولاردىڭ ىشىندە جۋسانعا اللەرگيا ەڭ ءجيى كەزدەسەدى. سوندىقتان جاز مەزگىلىندە كوپتەگەن ادامدا اللەرگيا بەلگىلەرى كۇشەيەدى،-دەدى ول.
مامان اللەرگيا تۇقىم قۋالايتىن اۋرۋ بولعانىمەن، ونى ەمدەۋگە بولاتىنىن ايتتى.
- قازىرگى تاڭدا اللەرگەن-سپەتسيفيكالىق يممۋنوتەراپيا دەپ اتالاتىن ءتيىمدى ەمدەۋ ءادىسى بار. بۇل ەم قازاقستاندا، ونىڭ ىشىندە استانا قالاسىندا دا جاقسى جولعا قويىلعان جانە وڭ ناتيجەسىن كورسەتىپ كەلەدى،-دەدى نۇرگۇل عاني قىزى.
ماماننىڭ سوزىنشە، ەمدەۋ ءار ناۋقاسقا جەكە سحەما بويىنشا جۇرگىزىلەدى.
- مىسالى، ادامدا جۋسان توزاڭىنا اللەرگيا بولسا، ءبىز سول اللەرگەندى بەلگىلى ءبىر مولشەردە ەنگىزۋ ارقىلى اعزانى وعان بىرتىندەپ بەيىمدەيمىز. ناتيجەسىندە اللەرگيالىق رەاكتسيانىڭ قارقىندىلىعى تومەندەيدى. الايدا بۇل ەم ۇزاق ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى،- دەدى ول.
سونداي-اق ەم تاعايىنداۋ ءۇشىن الدىمەن اللەرگيانىڭ ناقتى نەدەن تۋىنداعانىن انىقتاۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ول ءۇشىن ارنايى دياگنوستيكا جۇرگىزىپ، تالداۋلار تاپسىرامىز. تەكسەرۋ ناتيجەلەرىنە سۇيەنە وتىرىپ، ءار ناۋقاسقا جەكە ەمدەۋ جوسپارىن قۇرامىز،-دەدى اللەرگولوگ.
ايتا كەتەيىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ەلدەگى ماۋسىمدىق اللەرگيانىڭ ەڭ كەڭ تارالعان سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى - جۋسان توزاڭىنا اللەرگيانى ەمدەۋگە ارنالعان وتاندىق پرەپاراتتىڭ كلينيكالىق زەرتتەۋىنىڭ II كەزەڭىن باستادى.