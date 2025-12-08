الداعى ەكى كۇندە قۋاتتى ماگنيتتىك داۋىل بولۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - 9-جانە 10-جەلتوقساندا G2- G3 دەڭگەيىندە ورتاشا جانە كۇشتى ماگنيتتى داۋىل بولۋى مۇمكىن.
رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ كۇن استرونومياسى زەرتحاناسىنىڭ مالىمەتىنشە، ماگنيتتىك داۋىل كەشە تۇندە تىركەلگەن M8.1 كلاسىنداعى جارقىلدان كەيىن پايدا بولادى. وعان جەرگە قاراي ىعىساتىن كۇن پلازماسىنىڭ شىعارىلۋى اسەر ەتەدى.
جارقىلدىڭ ورتاشا كۇشىنە قاراماستان، ونىڭ ورتالىعى ءدال كۇن-جەر سىزىعىنا باعىتتالعان. سوندىقتان فرونتالدى جانە ەڭ ءتيىمدى سوققى كۇتىلەدى. ەكسپوزيتسيانى جەڭىلدەتەتىن فاكتورلار جوق.
- ەسەپتەۋ بويىنشا ەڭ جوعارى اسەر 9-جەلتوقسان كۇنى تۇستەن كەيىن بولادى. بۇل جوعارى گەوماگنيتتىك كورسەتكىشتەرمەن قوسىلىپ، پوليارلىق ساۋلەلەردىڭ پايدا بولۋىنا قولايلى جاعداي جاسايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
گەوماگنيتتىك بۇزىلىس بەيسەنبىگە دەيىن جالعاسادى دەپ بولجانعان.