الداعى ەكى جىلدا 3 مىڭنان استام اۋىل جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - الداعى 2 جىلدا 3 مىڭنان استام اۋىل تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس ارقىلى جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.
- قازاقستان تولىققاندى سيفرلىق ەل بولۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى باعىتتار قامتىلىپ جاتىر. زاماناۋي سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، كيبەرقاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ مەن اۋقىمىن كەڭەيتۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا 6 مىڭنان استام اۋىلدىق ەلدى مەكەن بار. ونىڭ ىشىندە 3 مىڭنان استام اۋىل بيىل جانە كەلەسى جىلى تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس ارقىلى جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، وسىلايشا حالىقتىڭ 99 پايىزى جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتكە قول جەتكىزەدى. الايدا ونى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار جەر ۋچاسكەلەرىن بولۋگە تولىق جاردەم كورسەتۋى قاجەت. اكىمدىكتەرگە ءوز وڭىرلەرىندە ينتەرنەت ساپاسىن مەملەكەتتىك باقىلاۋعا جانە ايىپپۇل سالۋعا وكىلەتتىك بەرىلگەن.
- اۋىلدارعا ينتەرنەت تارتۋمەن قاتار، اۋىلداعى ءاربىر ۇيگە تالشىقتى- وپتيكالىق جەلىسىن سالۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل «سوڭعى ميل» جوباسى دەپ اتالادى. وسى جوبا اياسىندا 400 مىڭعا دەيىن ءۇي شارۋاشىلىعىنا وپتيكا قۇرىلىسى كوزدەلىپ وتىر. قوسىمشا 2,5 ميلليون ادام قامتىلادى. اكىمدىكتەردەن وپتيكالىق كابەلدى ءىلۋ ءۇشىن ەلەكترمەن جابدىقتاۋ تىرەكتەرىنە قولجەتىمدىلىكتى ۇيىمداستىرۋ تالاپ ەتىلەدى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
ايتا كەتەيىك، كەلەسى جىلى ۇشاقتار مەن پويىزداردا ينتەرنەت قولجەتىمدى بولادى.