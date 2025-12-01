ق ز
    14:41, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولادى

    استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى قۇبىلمالى اۋا رايى ساقتالادى.

    бұрқасын
    Фото: Астана әкімдігі

    ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جانە قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن بولادى. رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى.

    تەك باتىستا، سونداي- اق 2- 3- جەلتوقساندا رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا انتيتسيكلون تارامىنىڭ اسەرىنەن جاۋىن- شاشىنسىز اۋا رايى بولادى.

    تەمپەراتۋرالىق تىنىستا ايتارلىقتاي وزگەرىستەر كۇتىلمەيدى.

    ايتا كەتەلىك قىستىڭ العاشقى كۇنى اۋا رايى قانداي بولاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

