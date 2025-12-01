14:41, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
الداعى كۇندەرى قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولادى
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى قۇبىلمالى اۋا رايى ساقتالادى.
ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جانە قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن بولادى. رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى.
تەك باتىستا، سونداي- اق 2- 3- جەلتوقساندا رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا انتيتسيكلون تارامىنىڭ اسەرىنەن جاۋىن- شاشىنسىز اۋا رايى بولادى.
تەمپەراتۋرالىق تىنىستا ايتارلىقتاي وزگەرىستەر كۇتىلمەيدى.
ايتا كەتەلىك قىستىڭ العاشقى كۇنى اۋا رايى قانداي بولاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.