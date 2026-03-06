قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 2026 -جىلعى 6-ناۋرىزدا قازاقستاننىڭ بارلىق 17 وبلىسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان. قاراعاندىدا تۇندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. كوكتايعاق.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان. جەزقازعاندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. اتىراۋدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى، كۇندىز جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-18 م/س كۇتىلەدى. اقتوبەدە كوكتايعاق، كۇندىز جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-18 م/س كۇتىلەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، جولداردا كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ تاۋلى اۋدانداردا ەكپىنى 15-20 م/س. تالدىقورعاندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، جولداردا كوكتايعاق كۇتىلەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى. قىزىلوردا ق: 6- ناۋرىزدا كەي ۋاقىتتا تۇمان كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداعان قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- شىعىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 15-20 م/س. قوستانايدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان، كۇندىز كوكتايعاق كۇتىلەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا كوكتايعاق، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. ورالدا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىك- شىعىسىندا كوكتايعاق، تۇمان كۇتىلەدى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ تاۋ اسۋلارىندا 15-20 م/س. شىمكەنتتە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. تۇركىستان ق.: 6-ناۋرىزدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىسىنىڭ تاۋ بوكتەرىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا قاتتى قار كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋ بوكتەرىندە، تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 17-22 م/س. الماتىدا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15 م/س. قونايەۆتا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 17-22 م/س. ىلە الاتاۋى (الماتى قالاسىنىڭ مەدەۋ جانە بوستاندىق اۋداندارىنىڭ تاۋلى ايماقتارى) بويىنشا: 6-ناۋرىزدا تۇندە كەي ۋاقىتتاردا قاتتى قار كۇتىلەدى. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 17-22 م/س.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. وسكەمەندە كوكتايعاق كۇتىلەدى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 15-20 م/س. سەمەي ق.: 6-ناۋرىزدا كوكتايعاق كۇتىلەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا قار، بۇرقاسىن، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە ازداعان قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س. پەتروپاۆلدا تۇندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. پاۆلوداردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
اقمولا وبلىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداعان قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-18 م/س.
استانادا كوكتايعاق كۇتىلەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى قار كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س كۇتىلەدى. تارازدا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، الداعى كۇندەرى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن بولاتىنىن جازدىق.