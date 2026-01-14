ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:42, 14 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى ەلىمىزدە 40- گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 15- 17-قاڭتار ارالىعىندا قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋى كۇتىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى حابارلادى.

    35 градус аяз болады: Демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы жарияланды
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/kazinform

    مەتەورولوگيالىق بولجامعا سايكەس، ەل اۋماعىنداعى اۋا رايىنا جاڭا انتيتسيكلون اسەر ەتەدى. اتاپ ايتقاندا رەسپۋبليكا بويىنشا تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت تومەندەۋىنە سەبەپ بولادى.

    15-قاڭتاردا سولتۇستىك پەن شىعىس وڭىرلەرىندە تۇنگى اۋا تەمپەراتۋراسى 30-…40- گرادۋس دەيىن تومەندەيدى. ال وڭتۇستىك ايماقتاردا تۇنگى تەمپەراتۋرا -5…-13 گرادۋس، وڭتۇستىك- شىعىستا 8-…17- گرادۋس، تاۋلى اۋدانداردا 20-…25- گرادۋس شاماسىندا بولادى.

    سونىمەن قاتار 15- 16-قاڭتاردا قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە قار جاۋادى، بوران سوعىپ، كوكتايعاق بولادى.

    16- 17-قاڭتاردا وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە قالىڭ قار جاۋىپ، بوران، تۇمان جانە كوكتايعاق كۇتىلەدى.

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار