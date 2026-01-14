الداعى كۇندەرى ەلىمىزدە 40- گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 15- 17-قاڭتار ارالىعىندا قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋى كۇتىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى حابارلادى.
مەتەورولوگيالىق بولجامعا سايكەس، ەل اۋماعىنداعى اۋا رايىنا جاڭا انتيتسيكلون اسەر ەتەدى. اتاپ ايتقاندا رەسپۋبليكا بويىنشا تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت تومەندەۋىنە سەبەپ بولادى.
15-قاڭتاردا سولتۇستىك پەن شىعىس وڭىرلەرىندە تۇنگى اۋا تەمپەراتۋراسى 30-…40- گرادۋس دەيىن تومەندەيدى. ال وڭتۇستىك ايماقتاردا تۇنگى تەمپەراتۋرا -5…-13 گرادۋس، وڭتۇستىك- شىعىستا 8-…17- گرادۋس، تاۋلى اۋدانداردا 20-…25- گرادۋس شاماسىندا بولادى.
سونىمەن قاتار 15- 16-قاڭتاردا قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە قار جاۋادى، بوران سوعىپ، كوكتايعاق بولادى.
16- 17-قاڭتاردا وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە قالىڭ قار جاۋىپ، بوران، تۇمان جانە كوكتايعاق كۇتىلەدى.