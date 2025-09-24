الداعى كۇندەرى كۇن رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى رەسپۋبليكا بويىنشا 25، 26 جانە 27-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەر ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى تۇراقسىز بولادى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. 26-قىركۇيەكتە باتىستا، سولتۇستىك- باتىستا، 27-قىركۇيەكتە سولتۇستىكتە، سولتۇستىك- باتىستا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق، داۋىلدىق جەل بولجانادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، شىعىستا جانە وڭتۇستىك- شىعىستا تۇنگى جانە تاڭعى ۋاقىتتى تۇمان تۇسەدى.
اۋا تەمپەراتۋراسى:
باتىس وڭىردە تۇندە 12-17-دەن 2-7 گرادۋس جىلىلىققا دەيىن تومەندەيدى، باتىس پەن سولتۇستىكتە 2 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك جۇرسە، كۇندىز 20- 28 دەن 10- 23 گرادۋس جىلى بولادى.
سولتۇستىك- باتىستا تۇندە 7- 15 تەن 3- 11 گرادۋس جىلى، كۇندىز 23-29 دان 10- 18 گرادۋس جىلى بولادى.
سولتۇستىكتە تۇندە 10- 16 گرادۋس جانە 5-13 گرادۋس ارالىعىندا جىلى بولادى، كۇندىز 20- 28 دەن 12-25 گرادۋس جىلى بولادى.
ورتالىقتا تۇندە 5-13، كۇندىز 20-25 گرادۋس جىلى بولادى.
شىعىستا تۇندە 0-8 دەن 7-15 گرادۋس جىلى بولادى، سولتۇستىك پەن شىعىستا 2 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك جۇرەدى، كۇندىز 15- 25 تەن 20- 28 گرادۋسقا دەيىن جىلى بولادى.
وڭتۇستىكتە تۇندە 5-15، كۇندىز 25-30 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى.
وڭتۇستىك- شىعىستا تۇندە 5-13 تەن 7-15 گرادۋس جىلى بولسا، كۇندىز 15-27 دەن 22-30 گرادۋس ىستىق بولادى.