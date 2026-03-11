16:43, 11 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
الداعى كۇندەرى كۇن جىلىنادى
استانا. KAZINFORM - كۇنتىزبەدە كوكتەم بولعانىنا قاراماستان، قىستىڭ بەتى قايتار ەمەس.
اسىرەسە قىس ىزعارى سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردىڭ تۇرعىندارىنا قاتتى سەزىلدى - قار مەن بوراننان كەيىن بۇل ايماقتار اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ ايتارلىقتاي تومەندەۋىنە اكەلگەن سۋىق انتيتسيكلوننىڭ ىقپالىندا قالدى.
دەگەنمەن 12-ناۋرىزدان باستاپ قازاقستاننىڭ بۇكىل اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى.
وڭتۇستىك وڭىرلەردە 14-ناۋرىزعا قاراي تەرمومەتر باعانى 5-10+ گرادۋستى كورسەتەدى.
ايتا كەتەلىك الماتىدا ءبىر تۇندە 27 سانتيمەتر قار جاۋعان ەدى.