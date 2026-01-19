ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:43, 19 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى دە قاتتى اياز ساقتالادى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 20، 21، 22-قاڭتارعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Аяз
    Фото: Freepik

    الداعى ءۇش تاۋلىكتە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە قار جاۋىپ، جەل كۇشەيەدى. ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە دە جاڭبىر، قار بولجانىپ وتىر. 22-قاڭتاردا تاۋلى جەرلەردە قالىڭ قار جاۋادى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان تۇسەدى، ال ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا كوكتايعاق بولادى.

    22-قاڭتاردا جاڭا جەر اۋداندارىنان ىعىسقان سۋىق انتيتسيكلون رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك جارتىسىنا اسەر ەتىپ، بۇل وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 25-38 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 20-30 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى.

    قازاقستاننىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىك- باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى. كۇندىز وڭتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 5 گرادۋس ايازدان 3 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلسە، تاۋلى اۋدانداردا 8-13 گرادۋس اياز، باتىس وڭىرلەردە 5-13 گرادۋس اياز بولادى.

    تەگ:
    قوعام اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار