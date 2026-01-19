الداعى كۇندەرى دە قاتتى اياز ساقتالادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 20، 21، 22-قاڭتارعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى ءۇش تاۋلىكتە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە قار جاۋىپ، جەل كۇشەيەدى. ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە دە جاڭبىر، قار بولجانىپ وتىر. 22-قاڭتاردا تاۋلى جەرلەردە قالىڭ قار جاۋادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان تۇسەدى، ال ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا كوكتايعاق بولادى.
22-قاڭتاردا جاڭا جەر اۋداندارىنان ىعىسقان سۋىق انتيتسيكلون رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك جارتىسىنا اسەر ەتىپ، بۇل وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 25-38 گرادۋس ايازعا دەيىن، كۇندىز 20-30 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى.
قازاقستاننىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىك- باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى. كۇندىز وڭتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 5 گرادۋس ايازدان 3 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلسە، تاۋلى اۋدانداردا 8-13 گرادۋس اياز، باتىس وڭىرلەردە 5-13 گرادۋس اياز بولادى.