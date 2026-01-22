الداعى كۇندەرى ءىرى قالالاردا اۋا رايى قالاي قۇبىلادى؟
استانا. KAZINFORM - تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بايقالادى.
«قازگيدرومەت» رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنىڭ بولجامىنا سايكەس، 2026 -جىلعى 22- 24-قاڭتار ارالىعىندا استانادا قار جاۋىپ، بوران سوعىپ، اياز كۇشەيەدى. الماتىدا كوكتايعاق پەن تۇمان بولادى، ال شىمكەنتتە جاۋىن-شاشىن ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى، دەپ حابارلايدى Sn.kz اقپارات پورتالى.
استانا قالاسى بويىنشا اۋا رايى
22-قاڭتار: اسپان بۇلتتى، ازداپ قار جاۋادى، بوران بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 14 مەترگە دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 21-… 23- گرادۋس، كۇندىز 17-… 19- گرادۋس.
23-قاڭتار: اسپان بۇلتتى، كەي ۋاقىتتا قار جاۋىپ، بوران سوعادى. جەل سەكۋندىنا 9- 14 مەتر. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 22-… 24- گرادۋس، كۇندىز 18-… 20- گرادۋس.
24-قاڭتار: اسپان بۇلتتى، كەي ۋاقىتتاردا قار جاۋىپ، بوران بايقالادى. جەل سەكۋندىنا 9- 14 مەتر. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 23-… 25- گرادۋس، كۇندىز 15-… 17- گرادۋس.
الماتى قالاسى بويىنشا اۋا رايى
22-قاڭتار: اسپان بۇلتتى، جاۋىن-شاشىن بولمايدى. كەي ۋاقىتتا تۇمان ءتۇسىپ، جولداردا كوكتايعاق بولادى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 8-… 10- گرادۋس، كۇندىز 0…2+ گرادۋس.
23-قاڭتار: اسپان بۇلتتى، كەي ۋاقىتتا قار جاۋىپ، تۇمان مەن كوكتايعاق بولادى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 10-… 12- گرادۋس، كۇندىز 4-… 6- گرادۋس.
24-قاڭتار: اسپان بۇلتتى، تۇندە قار جاۋادى. كەي ۋاقىتتا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بايقالادى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 12-… 14- گرادۋس، كۇندىز 2-… 4- گرادۋس.
شىمكەنت قالاسى بويىنشا اۋا رايى
22-قاڭتار: اسپان بۇلتتى، جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن، تومەنگى بوران، كوكتايعاق پەن تۇمان كۇتىلەدى. كۇندىز كەي ۋاقىتتا نوسەر جاۋىن-شاشىن بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 20 مەترگە دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە جانە كۇندىز 0…2+ گرادۋس.
23-قاڭتار: اسپان بۇلتتى، كەي ۋاقىتتا قار جاۋىپ، كوكتايعاق پەن تۇمان بولادى. جەل سەكۋندىنا 9- 13 مەتر. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 5-… 7- گرادۋس، كۇندىز 3-… 5- گرادۋس.
24-قاڭتار: اسپان بۇلتتى، كۇندىز جاڭبىر مەن قار جاۋادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بايقالادى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 8-… 10- گرادۋس، كۇندىز 0…2+ گرادۋس.