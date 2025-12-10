ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:55, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى بوران سوعىپ، اۋا رايى كۇرت وزگەرەدى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 11، 12، 13-جەلتوقسانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    الداعى كۇندەرى رەسپۋبليكا اۋماعىنا اتلانتيكالىق تسيكلون جىلجي باستايدى. سوندىقتان اۋا رايى تۇراقسىز بولادى. جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، كوكتايعاق بولادى. ال سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس ايماقتاردا بوران سوعىپ، قار جاۋادى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇنگى، تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.

    اۋا تەمپەراتۋراسى دا وزگەرەدى.

    سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەردە تۇندە تەمپەراتۋرا 5-15 گرادۋس ايازعا دەيىن كوتەرىلەدى، كۇندىز 0-5 گرادۋس اياز بولادى.

    باتىس، وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس ايماقتاردا تۇندە 0-5 گرادۋس اياز، كۇندىز 0-8 گرادۋس جىلى بولادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
