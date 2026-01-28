ق ز
    22:55, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى ايازدىڭ بەتى قايتادى

    استانا. KAZINFORM - الداعى ءۇش تاۋلىك ىشىندە قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگى كەڭ اۋقىمدى انتيتسيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى، سونىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولادى.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    تەك ەلدىڭ باتىس، وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەرى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىمدەردىڭ ىقپالىندا قالىپ، سونىڭ اسەرىنەن جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، بوران، سوعىپ، كوكتايعاق بولادى.

    تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا 31-قاڭتاردا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانادى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى.

    اۋا تەمپەراتۋراسىنا كەلەتىن بولساق، رەسپۋبليكانىڭ بارلىق اۋماعىندا بىرتىندەپ جوعارىلاۋ بايقالادى.

    31-قاڭتار كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى باتىس، وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە – 5 گرادۋستان 5+ گرادۋسقا دەيىن، ال سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە ەلدىڭ ورتالىعىندا 2 – گرادۋستان 10- گرادۋسقا دەيىن جەتەدى.

    ايتا كەتەلىك بۇگىن اۋا رايى بۇزىلىپ، ەكى وبلىستا جول جابىلعان ەدى.

