الداعى كۇندەرى ايازدىڭ بەتى قايتادى
استانا. KAZINFORM - الداعى ءۇش تاۋلىك ىشىندە قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگى كەڭ اۋقىمدى انتيتسيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى، سونىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولادى.
تەك ەلدىڭ باتىس، وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەرى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىمدەردىڭ ىقپالىندا قالىپ، سونىڭ اسەرىنەن جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، بوران، سوعىپ، كوكتايعاق بولادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا 31-قاڭتاردا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانادى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى.
اۋا تەمپەراتۋراسىنا كەلەتىن بولساق، رەسپۋبليكانىڭ بارلىق اۋماعىندا بىرتىندەپ جوعارىلاۋ بايقالادى.
31-قاڭتار كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى باتىس، وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە – 5 گرادۋستان 5+ گرادۋسقا دەيىن، ال سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە ەلدىڭ ورتالىعىندا 2 – گرادۋستان 10- گرادۋسقا دەيىن جەتەدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن اۋا رايى بۇزىلىپ، ەكى وبلىستا جول جابىلعان ەدى.