ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:56, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى ايازدىڭ بەتى قايتا ما

    استانا. KAZINFORM - كەڭ سيكلون قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە ءوز ىقپالىن ساقتايدى. وسىعان بايلانىستى قار جاۋىپ، بوران سوعىپ، ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن، كوكتايعاق بولىپ، تاۋلى ايماقتاردا بوران بولادى.

    Қостанай облысында аязға байланысты 1-сынып оқушылары қашықтықтан оқиды
    Фото: Астана әкімдігі

    18-جەلتوقساندا قارلى جاۋىن-شاشىن كۇشەيەدى.

    رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي جەرلەردە 23- 28 م/س جەتەدى. ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا تۇنگى جانە تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان بولۋى ىقتيمال.

    ايتا كەتەلىك ش ق و- دا بوران مەن كوكتايعاققا بايلانىستى ەكى جولدا كولىك قوزعالىسى شەكتەلگەن ەدى.

    تەگ:
    اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار