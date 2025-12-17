22:56, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
الداعى كۇندەرى ايازدىڭ بەتى قايتا ما
استانا. KAZINFORM - كەڭ سيكلون قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە ءوز ىقپالىن ساقتايدى. وسىعان بايلانىستى قار جاۋىپ، بوران سوعىپ، ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا جاڭبىر مەن قار تۇرىندە جاۋىن-شاشىن، كوكتايعاق بولىپ، تاۋلى ايماقتاردا بوران بولادى.
18-جەلتوقساندا قارلى جاۋىن-شاشىن كۇشەيەدى.
رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي جەرلەردە 23- 28 م/س جەتەدى. ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا تۇنگى جانە تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان بولۋى ىقتيمال.
ايتا كەتەلىك ش ق و- دا بوران مەن كوكتايعاققا بايلانىستى ەكى جولدا كولىك قوزعالىسى شەكتەلگەن ەدى.