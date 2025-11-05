21:12, 05 - قاراشا 2025 | GMT +5
الداعى كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 6، 7، 8-قاراشاعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى سۋىق انتيتسيكلون ەل اۋماعىنان ىعىسادى. جاۋىن-شاشىن جاۋادى. دەسە دە سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 3 گرادۋس ايازدان كۇندىز 2 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى.
ال وڭتۇستىك وڭىرلەردىڭ تۇرعىندارىن جىلى اۋا رايى قۋانتادى، جاۋىن-شاشىن دا توقتايدى. 8-قاراشادا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 10+15 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.