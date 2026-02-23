ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:59, 23 - اقپان 2026 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى 40 گرادۋس اياز بولادى

    استانا. KAZINFORM - ەل اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە سولتۇستىك-باتىستان كەلگەن سۋىق انتيتسيكلون اسەر ەتەدى.

    ا
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    سونىڭ سالدارىنان جاۋىن-شاشىن توقتاپ، اركتيكالىق سۋىق اۋا ماسسالارىنىڭ كەلۋىمەن اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى.

    تەك وڭتۇستىك وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىندى (نەگىزىنەن جاڭبىر تۇرىندە) بولادى. سونداي-اق جەل كۇشەيىپ، كوكتايعاق بولىپ، تۇمان باسادى.

    تۇنگى ۋاقىتتا باتىس وبلىستاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 15-25 گرادۋس اياز بولادى. سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە 28-37 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى، شىعىستا 32-40 گرادۋس اياز كۇتىلەدى. ال وڭتۇستىك وبلىستاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 0-10 گرادۋس اياز شاماسىندا بولادى.

    ايتا كەتەلىك جەتىسۋدا سۋ تاسقىنى كەزەڭى ادەتتەگىدەن ەرتە باستالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار