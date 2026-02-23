15:59, 23 - اقپان 2026 | GMT +5
الداعى كۇندەرى 40 گرادۋس اياز بولادى
استانا. KAZINFORM - ەل اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە سولتۇستىك-باتىستان كەلگەن سۋىق انتيتسيكلون اسەر ەتەدى.
سونىڭ سالدارىنان جاۋىن-شاشىن توقتاپ، اركتيكالىق سۋىق اۋا ماسسالارىنىڭ كەلۋىمەن اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى.
تەك وڭتۇستىك وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىندى (نەگىزىنەن جاڭبىر تۇرىندە) بولادى. سونداي-اق جەل كۇشەيىپ، كوكتايعاق بولىپ، تۇمان باسادى.
تۇنگى ۋاقىتتا باتىس وبلىستاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 15-25 گرادۋس اياز بولادى. سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە 28-37 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى، شىعىستا 32-40 گرادۋس اياز كۇتىلەدى. ال وڭتۇستىك وبلىستاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 0-10 گرادۋس اياز شاماسىندا بولادى.
ايتا كەتەلىك جەتىسۋدا سۋ تاسقىنى كەزەڭى ادەتتەگىدەن ەرتە باستالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.