الداعى كۇندەرى 38- گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى
استانا. KAZINFORM - جاڭا جەر اۋداندارىنان قازاقستان اۋماعىنا جىلجىپ كەلە جاتقان سۋىق انتيسيكلوننىڭ ىقپالىمەن الداعى كۇندەرى تەرمومەتر كورسەتكىشى 30- 38 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى دەپ بولجاندى. بۇل تۋرالى قازگيدرومەت ر م ق ءمالىم ەتتى.
- كۇنتىزبەلىك قىستىڭ باستالۋىمەن قازاقستان تۇرعىندارىن اۋا رايى جىلى بولىپ قۋانتتى. جاڭا جەر اۋداندارىنان قازاقستان اۋماعىنا سۋىق انتيتسيكلون جىلجىپ كەلەدى. ول رەسپۋبليكا اۋماعى ارقىلى جىلدام قوزعالىپ، الدىمەن سولتۇستىك وڭىرلەردە، كەيىن ەلىمىزدىڭ باسقا ايماقتارىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ ايتارلىقتاي تومەندەۋىنە اكەلەدى، - دەلىنگەن قازگيدرومەت حابارلامسىندا.
14-قاڭتاردا سولتۇستىك، 15-قاڭتاردا شىعىس وڭىرلەردە تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 30-38 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى. قاتتى ايازعا قاراماستان، انتيسيكلوننىڭ جىلدام جىلجۋى جەلدىڭ كۇشەيۋىنە سەبەپ بولادى: ەلدىڭ سولتۇستىك جارتىسىندا كەيبىر اۋدانداردا جەل ەكپىنى سەكۋندىنا 28 مەترگە دەيىن جەتەدى.