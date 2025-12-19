ق ز
    17:15, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى 35 گرادۋس اياز بولادى

    استانا. KAZINFORM - الداعى ءۇش تاۋلىك ىشىندە ەل اۋماعىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى.

    қор
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولادى، ال ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا قالىڭ قار جاۋادى.

    باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن جاڭبىر مەن قار تۇرىندە بولجانادى، ال قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا قار جاۋادى.

    ەل اۋماعىندا تۇمان، كوكتايعاق بولىپ، سونداي-اق جەل كۇشەيەدى.

    تەمپەراتۋرالىق فونعا كەلسەك، سولتۇستىك-باتىس، سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 0-5 گرادۋستان 18-30 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت اۋىتقيدى، ال قوستاناي جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا 33-35 گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى. ەلدىڭ قالعان اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ايتارلىقتاي وزگەرمەيدى.

    ايتا كەتەلىك 19-جەلتوقساندا رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولدار جابىق تۇرعانىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
