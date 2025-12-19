الداعى كۇندەرى 35 گرادۋس اياز بولادى
استانا. KAZINFORM - الداعى ءۇش تاۋلىك ىشىندە ەل اۋماعىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى.
رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولادى، ال ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا قالىڭ قار جاۋادى.
باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن جاڭبىر مەن قار تۇرىندە بولجانادى، ال قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا قار جاۋادى.
ەل اۋماعىندا تۇمان، كوكتايعاق بولىپ، سونداي-اق جەل كۇشەيەدى.
تەمپەراتۋرالىق فونعا كەلسەك، سولتۇستىك-باتىس، سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 0-5 گرادۋستان 18-30 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇرت اۋىتقيدى، ال قوستاناي جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا 33-35 گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى. ەلدىڭ قالعان اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ايتارلىقتاي وزگەرمەيدى.
ايتا كەتەلىك 19-جەلتوقساندا رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولدار جابىق تۇرعانىن جازعان ەدىك.