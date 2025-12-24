14:41, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
الداعى كۇندەرى 30 گرادۋس اياز بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 25-27 - جەلتوقسانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعى ارقىلى بەلسەندى سولتۇستىك- باتىس تسيكلونى ءجۇرىپ وتەدى. ونىڭ اسەرىنەن قار جاۋىپ، ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە قار، كەي جەرلەردە جاڭبىر جاۋادى.
26 - جەلتوقساندا وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە جاۋىن- شاشىن كۇتىلەدى. رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە بۇرقاسىن بولىپ، جەلدىڭ كۇشەيىپ، ال باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردە كوكتايعاق بولادى.
الايدا 27 - جەلتوقساندا سيكلوننىڭ ورنىنا سۋىق باتىس انتيتسيكلونى كەلەدى، سيكلوننىڭ اسەرىنەن جاۋىن- شاشىن بىرتىندەپ توقتاپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى. تۇندە سولتۇستىك-باتىس پەن سولتۇستىك وڭىرلەردە - 25…-30، ال شىعىستا -22…-30 گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى.