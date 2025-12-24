ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:41, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى 30 گرادۋس اياز بولادى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 25-27 - جەلتوقسانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Астана зима мороз снег қыс аяз
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعى ارقىلى بەلسەندى سولتۇستىك- باتىس تسيكلونى ءجۇرىپ وتەدى. ونىڭ اسەرىنەن قار جاۋىپ، ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە قار، كەي جەرلەردە جاڭبىر جاۋادى.

    26 - جەلتوقساندا وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە جاۋىن- شاشىن كۇتىلەدى. رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە بۇرقاسىن بولىپ، جەلدىڭ كۇشەيىپ، ال باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردە كوكتايعاق بولادى.

    الايدا 27 - جەلتوقساندا سيكلوننىڭ ورنىنا سۋىق باتىس انتيتسيكلونى كەلەدى، سيكلوننىڭ اسەرىنەن جاۋىن- شاشىن بىرتىندەپ توقتاپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى. تۇندە سولتۇستىك-باتىس پەن سولتۇستىك وڭىرلەردە - 25…-30، ال شىعىستا -22…-30 گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى.

     

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار