الداعى كۇندەرى 20 گرادۋس اياز بولادى
استانا. KAZINFORM - الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگى سيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى.
وسىعان بايلانىستى جاڭبىر جانە قار جاۋادى.
13-قاراشادا شىعىس جانە وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولىپ، جەل كۇشەيەدى. ال شىعىس، سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتاردا بۇرقاسىن بولادى. تەك ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- باتىسىندا جاۋىن- شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.
سولتۇستىكتە تۇندە - 5…- 12 گرادۋس، كۇندىز - 0…- 6 گرادۋس،
سولتۇستىك- باتىستا تۇندە - 2…- 10 گرادۋس، كۇندىز - 0…- 5 گرادۋس،
ورتالىقتا تۇندە - 3…- 13 گرادۋس، كۇندىز - 6…+3 گرادۋس،
شىعىستا تۇندە - 8…- 20 گرادۋس، كۇندىز - 0…- 10 گرادۋس.
ەلدىڭ قالعان اۋماقتارىندا تەمپەراتۋرادا ەلەۋلى وزگەرىستەر بولا قويمايدى.
ايتا كەتەلىك ەلدە 12 قاراشادا قانداي جولدار جابىق ەكەنىن جازعان ەدىك.