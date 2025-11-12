ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:53, 12 - قاراشا 2025 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى 20 گرادۋس اياز بولادى

    استانا. KAZINFORM - الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگى سيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى.

    аяз
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/kazinform

    وسىعان بايلانىستى جاڭبىر جانە قار جاۋادى.

    13-قاراشادا شىعىس جانە وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولىپ، جەل كۇشەيەدى. ال شىعىس، سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتاردا بۇرقاسىن بولادى. تەك ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- باتىسىندا جاۋىن- شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.

    سولتۇستىكتە تۇندە - 5…- 12 گرادۋس، كۇندىز - 0…- 6 گرادۋس،

    سولتۇستىك- باتىستا تۇندە - 2…- 10 گرادۋس، كۇندىز - 0…- 5 گرادۋس،

    ورتالىقتا تۇندە - 3…- 13 گرادۋس، كۇندىز - 6…+3 گرادۋس،

    شىعىستا تۇندە - 8…- 20 گرادۋس، كۇندىز - 0…- 10 گرادۋس.

    ەلدىڭ قالعان اۋماقتارىندا تەمپەراتۋرادا ەلەۋلى وزگەرىستەر بولا قويمايدى.

    ايتا كەتەلىك ەلدە 12 قاراشادا قانداي جولدار جابىق ەكەنىن جازعان ەدىك.

    ايماق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
