الداعى جىلدارى باسپانا باعاسى تومەندەمەي مە؟ وتباسى بانكتىڭ ءتورايىمى جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جوعارى سۇرانىسقا بايلانىستى الداعى جىلدارى باسپانا باعاسىنىڭ تومەندەۋى كۇتىلمەيدى. بۇل تۋرالى وتباسى بانكتىڭ باسقارما ءتورايىمى ءلاززات يبراگيموۆا ۇكىمەتتەگى بريفينگىدە ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2000-جىلداردىڭ باسىندا ەلدە تۋۋ كورسەتكىشى ايتارلىقتاي وسكەن. ەگەر 2000 -جىلى 222 مىڭ بالا دۇنيەگە كەلسە، 2007 -جىلى بۇل كورسەتكىش 321,9 مىڭعا جەتكەن. جەتى جىلدا جىل سايىنعى ءوسىم شامامەن 15 مىڭ بالا بولعان.
- قازىر سول جاستار ەڭبەك نارىعىنا شىعىپ جاتىر. 2000 -جىلى تۋعانداردىڭ جاسى قازىر 26-27-دە. سايكەسىنشە، ولار باسپانا نارىعىندا وتە جوعارى سۇرانىس قالىپتاستىرىپ وتىر. وتكەن جىلى ءبىز 2,5 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي سالدىق - بۇل 150 مىڭنان استام پاتەر. سوعان قاراماستان، ساتىلىم ءجۇرىپ جاتىر: تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق جۇيەسى ارقىلى دا، كوممەرتسيالىق يپوتەكا ارقىلى دا، حالىققا تىكەلەي ساتۋ ارقىلى دا، - دەدى ءلاززات يبراگيموۆا.
سۇرانىستىڭ وسۋىنە نەكە سانىنىڭ ارتۋى دا اسەر ەتىپ وتىر. بانك باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ەلدە جىل سايىن شامامەن 120-130 مىڭ نەكە تىركەلەدى.
- ەلەستەتىپ كورىڭىزدەر، جاڭا وتباسى قۇرىلعاندا ەڭ ءبىرىنشى جوسپار - پاتەر ساتىپ الۋ. سوندىقتان 2000-2009 -جىلدارى بولعان دەموگرافيالىق ءۇردىس، ياعني بەيبي-بۋم 2026-2027 -جىلدارى تۇرعىن ءۇي سۇرانىسىنا وتە قاتتى اسەر ەتەدى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە ل. يبراگيموۆانىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ كۇرت قىمباتتاۋى دا ەكىتالاي.
- بىرىنشىدەن، باعانىڭ تومەندەۋى بولمايدى، مۇنى ناقتى ايتا الامىن. ەكىنشىدەن، قايتالاما نارىقتا ءتۇرلى فاكتورلار اسەر ەتۋى مۇمكىن، بالكىم بەلگىلى ءبىر توقىراۋ بولۋى ىقتيمال. ال جاڭا تۇرعىن ۇيلەر نارىعىندا كوپ نارسە شيكىزات پەن قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ باعاسىنا، سونداي-اق قۇرىلىستا جۇمىس ىستەيتىن ادامداردىڭ جالاقىسىنا بايلانىستى بولادى. ءبىراق دەموگرافياعا جانە قازىرگى كورسەتكىشتەرگە قاراپ، باعانىڭ تومەندەۋى ەكىتالاي، - دەدى بانك باسشىسى.
بۇعان دەيىن ءلاززات يبراگيموۆا زەينەتاقى جيناعىن ەمگە پايدالانۋ مۇمكىندىگى قايتا ەنۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەتتىك باعدارلامالارعا جۇكتەمەنى ازايتۋ ءۇشىن قولجەتىمدى كوممەرتسيالىق يپوتەكانى دامىتىپ، كولەمىن ۇلعايتۋدى تاپسىردى.