الداعى دەمالىس كۇندەرى ەلوردادا كەزەكتى «سوعىم-FEST» ەت جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. قازاقپارات - 20-21-جەلتوقسان كۇندەرى ۇيىمداستىرىلاتىن جارمەڭكەگە اقمولا، اباي، قاراعاندى، تۇركىستان جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ فەرمەرلەرى قاتىسادى.
استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ءىس-شارا «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىنىڭ اۆتوتۇراعىندا، الاش تاس جولى، 35ب مەكەنجايى بويىنشا وتەدى.
- وسى كۇندەرى اتالعان ساۋدا ورتالىعىندا قالا تۇرعىندارىنا بۇرىننان تانىس اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلادى. وندا جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونىمەن قاتار جارمەڭكەدە كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، ەت ونىمدەرى، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرى، ناۋبايحانا تاعامدارى، تابيعي شىرىندار، تابيعي شىرىندار مەن دجەمدەر جانە وزگە دە ازىق-تۇلىك تۇرلەرىن ءتيىمدى باعامەن ساتىپ الۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، جارمەڭكە ءار دەمالىس كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى. كەلۋشىلەردىڭ ىڭعايى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307 جانە 317-باعىتتاعى قوعامدىق كولىكتەر قاتىنايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، استاناداعى رەسپۋبليكالىق جارمەڭكەگە 100 گە جۋىق قولونەرشى كەلگەن.
بۇعان دەيىن ەلوردادا كەزەكتى رەت «سوعىم-FEST» ەت جارمەڭكەسى وتكەن ەدى.