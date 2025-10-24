21:28, 24 - قازان 2025 | GMT +5
الداعى دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. قازاقپارات - 25-27-قازان كۇندەرى اشىق، قۇرعاق اۋا رايىنان سوڭ، قازاقستانعا اتمسفەرالىق اعىندار كەلە باستايدى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك- سى.
- ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، تۇندە جاڭبىردىڭ سوڭى قارعا ۇلاسۋى مۇمكىن. سونداي-اق جەل كۇشەيىپ، تۇندە جانە تاڭ اتا تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال. ازىرگە كۇن قاتتى سۋىتپايدى. تەك ەلدىڭ سولتۇستىگىندە عانا از ۋاقىتقا كۇن سالقىندايدى، تۇندە 3-8 گرادۋس سۋىق بولسا، كۇندىز 3-8 گرادۋس جىلى، - دەپ حابارلايدى سينوپتيكتەر.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە كۇن اشىق، جىلى، جاۋىن-شاشىنسىز بولاتىنى تۋرالى جازدىق.
ال سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا الداعى قىس ءبىرشاما جىلى بولىپ، قالىپتى وتەتىنى تۋرالى بولجام جاريالاندى. وندا ءوڭىردىڭ كوپ بولىگىندە جاۋىن-شاشىن مولشەرى كليماتتىق نورما شاماسىندا بولاتىنى ايتىلعان.