    21:28, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    الداعى دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى

    استانا. قازاقپارات - 25-27-قازان كۇندەرى اشىق، قۇرعاق اۋا رايىنان سوڭ، قازاقستانعا اتمسفەرالىق اعىندار كەلە باستايدى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك- سى.

    ا
    Фото: Freepik

    - ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، تۇندە جاڭبىردىڭ سوڭى قارعا ۇلاسۋى مۇمكىن. سونداي-اق جەل كۇشەيىپ، تۇندە جانە تاڭ اتا تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال. ازىرگە كۇن قاتتى سۋىتپايدى. تەك ەلدىڭ سولتۇستىگىندە عانا از ۋاقىتقا كۇن سالقىندايدى، تۇندە 3-8 گرادۋس سۋىق بولسا، كۇندىز 3-8 گرادۋس جىلى، - دەپ حابارلايدى سينوپتيكتەر.

    وسىعان دەيىن ەلىمىزدە كۇن اشىق، جىلى، جاۋىن-شاشىنسىز بولاتىنى تۋرالى جازدىق.

    ال سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا الداعى قىس ءبىرشاما جىلى بولىپ، قالىپتى وتەتىنى تۋرالى بولجام جاريالاندى. وندا ءوڭىردىڭ كوپ بولىگىندە جاۋىن-شاشىن مولشەرى كليماتتىق نورما شاماسىندا بولاتىنى ايتىلعان.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
