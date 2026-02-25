ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:40, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    الداعى ءۇش كۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى، كوكتايعاق كۇتىلەدى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق 26-28-اقپانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Бүгін еліміздің басым бөлігінде аяз болады
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    - كەڭ اۋقىمدى ايازدى انتيسيكلون قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە ءوز ىقپالىن ساقتايدى، تەمپەراتۋرالىق فوندا ايتارلىقتاي وزگەرىستەر كۇتىلمەيدى. اۋا رايى نەگىزىنەن جاۋىن-شاشىنسىز بولادى دەپ بولجانادى. تەك وڭتۇستىك وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى، كەي جەرلەردە جاۋىن-شاشىن مول بولۋى مۇمكىن، نەگىزىنەن جاڭبىر تۇرىندە. سونداي-اق جەل كۇشەيىپ، كوكتايعاق قۇبىلىستارى بايقالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، وڭتۇستىك وبلىستاردا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 10- 17 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، تۇركىستان وبلىسىندا 2- 10 گرادۋس سۋىق بولادى. اۋا رايى كۇندىز 2-12 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى دەپ بولجانعان.

    رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان كۇتىلەدى.

     

