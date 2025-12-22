ق ز
    الداعى ءۇش كۇندە اۋا رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - الداعى بىرنەشە كۇندە قازاقستان اۋماعىنداعى اۋا رايىن باتىستان شىعىسقا قاراي جىلدام ىعىساتىن سيكلون قالىپتاستىرادى.

    Фото: Астана әкімдігі

    سيكلوننىڭ اسەرىنەن قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولىپ، جەل كۇشەيەدى، ال باتىس وڭىرلەردە كوكتايعاق بولادى.

    الايدا 25-جەلتوقساندا سيكلوننىڭ ورنىن سۋىق اۋا ماسساسى الماستىرادى. سونىڭ سالدارىنان تۇنگى ۋاقىتتا ەلدىڭ باتىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 20-25 گرادۋس ايازعا، ال سولتۇستىگىندە 23-28 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى.

    تەك رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگىندە سالىستىرمالى تۇردە جىلى اۋا رايى ساقتالادى، كۇندىزگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 2-7 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى.

    قوعام اۋارايى
