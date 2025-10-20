20:44, 20 - قازان 2025 | GMT +5
الداعى ءۇش كۇندە اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» مالىمەتىنە سايكەس، 21-23-قازان ارالىعىندا قازاقستاننىڭ كوپ بولىگىندە اۋا رايى جاۋىن-شاشىنسىز بولادى.
سولتۇستىك، وڭتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا اۋا رايى انتيتسيكلون ىقپالىندا بولادى. تۇنگى تەمپەراتۋرا مينۋس دەڭگەيىندە ساقتالادى.
ال سولتۇستىك پەن شىعىستا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
باتىس، سولتۇستىك-باتىس جانە رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسى تسيكلون ىقپالىندا بولادى. تومەن قىسىمدى ايماققا بايلانىستى بۇل وڭىرلەردە بۇلتتى اۋا رايى كۇتىلەدى.
كەي جەرلەردە جاۋىن-شاشىن جاۋادى. باتىستا كۇشتى جاۋىن-شاشىن بولۋى ىقتيمال. ەل اۋماعىندا جەل كۇشەيەدى، - دەپ حابارلادى سينوپتيكتەر.