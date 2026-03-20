ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:38, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    الداعى ءۇش كۇندە اۋا رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى رەسپۋبليكا بويىنشا 21، 22 جانە 23-ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    ауа райы
    فوتو: يۋري كيم

    كەيبىر كۇندەرى ەلدىڭ سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك بولىگىندە اتموسفەرالىق فرونتتىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولىپ، جەل كۇشەيەدى، ال ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە كۇندىز نايزاعاي بولادى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان جانە كوكتايعاق بولجانۋدا. قالعان اۋماقتاردا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولادى.

    كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى باتىس وڭىرلەردە 12+…17+ گرادۋسقا دەيىن، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا 18+…23+ گرادۋسقا دەيىن، سولتۇستىك جانە رەسپۋبليكانىڭ ورتالىق بولىگىندە 3+…8+ گرادۋس شاماسىندا، ۇلىتاۋدا 15+…20+ گرادۋسقا دەيىن، شىعىستا 5+…15+ گرادۋس، وڭتۇستىكتە 20+…25+ گرادۋس، وڭتۇستىك- شىعىستا 15+…23+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

     

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار