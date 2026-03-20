14:38, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
الداعى ءۇش كۇندە اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى رەسپۋبليكا بويىنشا 21، 22 جانە 23-ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
كەيبىر كۇندەرى ەلدىڭ سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك بولىگىندە اتموسفەرالىق فرونتتىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولىپ، جەل كۇشەيەدى، ال ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە كۇندىز نايزاعاي بولادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان جانە كوكتايعاق بولجانۋدا. قالعان اۋماقتاردا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولادى.
كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى باتىس وڭىرلەردە 12+…17+ گرادۋسقا دەيىن، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا 18+…23+ گرادۋسقا دەيىن، سولتۇستىك جانە رەسپۋبليكانىڭ ورتالىق بولىگىندە 3+…8+ گرادۋس شاماسىندا، ۇلىتاۋدا 15+…20+ گرادۋسقا دەيىن، شىعىستا 5+…15+ گرادۋس، وڭتۇستىكتە 20+…25+ گرادۋس، وڭتۇستىك- شىعىستا 15+…23+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.