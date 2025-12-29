22:55, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
الداعى ءۇش كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - سۋىق انتيتسيكلوننىڭ ورنىن وڭتۇستىكتەن كەلەتىن جىلى سيكلون باسىپ، سونىڭ اسەرىنەن قار مەن بوران كۇتىلەدى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
30-31-جەلتوقسان كۇندەرى اقمولا، پاۆلودار، قاراعاندى وبلىستارىندا جانە ۇلىتاۋ وبلىسىندا جاڭبىر ارالاس قار جاۋادى. ال قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىن نەگىزىنەن جاڭبىر تۇرىندە بولادى دەپ بولجانۋدا. رەسپۋبليكا بويىنشا كوكتايعاق، تۇمان جانە جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى.
30-جەلتوقساندا ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا، ال 30-31-جەلتوقساندا شىعىسىندا كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى مينۋس 2 گرادۋستان پليۋس 3 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە 30-31-جەلتوقساندا اۋا تەمپەراتۋراسى 5-15 گرادۋسقا دەيىن جىلى بولادى.