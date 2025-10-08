ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:15, 08 - قازان 2025 | GMT +5

    الداعى ءۇش جىلدا قازاقستاندا زەينەتاقى مولشەرى قالاي وزگەرەدى؟

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدان 2028-جىلعا دەيىن قازاقستاندا زەينەتاقى مولشەرى ۇلعايادى. مۇنداي دەرەكتەر رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى زاڭ جوباسىندا قامتىلادى.

    зейнетақы жүйесіндегі реформа
    Коллаж: Kazinform

    زاڭ جوباسىنا سۇيەنسەك، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنە 2026-جىلعا رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن 6,8 تريلليون تەڭگە بولىنگەن، ونىڭ 6,7 تريلليونى زەينەتاقى مەن جاردەماقى تولەۋگە جۇمسالادى.

    قۇجات مالىمەتىنشە، 2026-جىلى قازاقستاندا ورتاشا زەينەتاقى 103687 تەڭگە، ال 2027-جىلى 108940 تەڭگە بولادى. 2028-جىلعا قاراي 113995 تەڭگەگە دەيىن وسەدى.

    2026-جىلى بازالىق زەينەتاقىنىڭ ورتاشا مولشەرى 54082 تەڭگە بولادى. 2027-جىلى 58276 تەڭگەگە دەيىن وسەدى، 2028-جىلى بازالىق زەينەتاقى 61527 تەڭگە بولادى.

    ايتا كەتەيىك، 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا زەينەتكەرلەر سانى - 2 ميلليون 503 مىڭ ادام.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستانداعى ورتاشا زەينەتاقى مولشەرى بەلگىلى بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار