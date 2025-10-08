الداعى ءۇش جىلدا قازاقستاندا زەينەتاقى مولشەرى قالاي وزگەرەدى؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدان 2028-جىلعا دەيىن قازاقستاندا زەينەتاقى مولشەرى ۇلعايادى. مۇنداي دەرەكتەر رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى زاڭ جوباسىندا قامتىلادى.
زاڭ جوباسىنا سۇيەنسەك، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنە 2026-جىلعا رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن 6,8 تريلليون تەڭگە بولىنگەن، ونىڭ 6,7 تريلليونى زەينەتاقى مەن جاردەماقى تولەۋگە جۇمسالادى.
قۇجات مالىمەتىنشە، 2026-جىلى قازاقستاندا ورتاشا زەينەتاقى 103687 تەڭگە، ال 2027-جىلى 108940 تەڭگە بولادى. 2028-جىلعا قاراي 113995 تەڭگەگە دەيىن وسەدى.
2026-جىلى بازالىق زەينەتاقىنىڭ ورتاشا مولشەرى 54082 تەڭگە بولادى. 2027-جىلى 58276 تەڭگەگە دەيىن وسەدى، 2028-جىلى بازالىق زەينەتاقى 61527 تەڭگە بولادى.
ايتا كەتەيىك، 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا زەينەتكەرلەر سانى - 2 ميلليون 503 مىڭ ادام.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستانداعى ورتاشا زەينەتاقى مولشەرى بەلگىلى بولدى.