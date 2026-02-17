الداعى ءۇش جىلدا ەلدە اۆتوكولىك بولشەكتەرىن شىعاراتىن نىساندار اشىلادى
استانا. KAZINFORM - الداعى جىلدارى اۆتوكولىك بولشەكتەرىن شىعاراتىن كاسىپورىندار اشىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ءمالىم ەتتى.
- بىلتىر اۆتوموبيل ءوندىرىسى رەكوردتىق ءوسىم كورسەتىپ، ماشينا جاساۋ سەكتورىنىڭ 41,7 پايىزىن قۇرادى. بارلىعى 171 مىڭنان استام كولىك تۇرلەرى شىعارىلدى. ونىڭ ىشىندە 159 مىڭى جەڭىل اۆتوموبيل. الماتى قالاسىندا «Chery» ،«Haval» ،«Changan» برەندتەرىن شىعاراتىن مۋلتيبرەندتىك زاۋىت پەن قوستاناي قالاسىندا «Kia Qazaqstan» زاۋىتى سياقتى ەكى جاڭا جوعارى تەحنولوگيالىق ءوندىرىس ىسكە قوسىلدى. وسىنداي زاۋىتتاردىڭ ىسكە قوسىلۋى اۆتوكومپونەنتتەر ءوندىرىسىن لوكاليزاتسيالاۋعا سەرپىن بەرىپ وتىر. مىسالى، بىلتىر الماتى يندۋستريالىق ايماعىندا اۆتوكومپونەنتتەر تەحنوپاركى ىسكە قوسىلدى. وندا اۆتوكولىكتەرگە ارنالعان مۋلتيمەديا جۇيەلەرى مەن ورىندىقتار وندىرىلەدى، - دەدى ە. ناعاسپايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ساران قالاسىندا «Tengri Tyres» زاۋىتىندا اۆتوموبيل شينالارى شىعارىلىپ جاتىر. قوستانايداعى «KamLitKZ» زاۋىتىندا شويىن قۇياتىن زاماناۋي تەحنولوگيالار مەن اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەلەردى پايدالاناتىن شويىن قۇيۋ ءوندىرىسى ىسكە قوسىلدى.
سونىمەن قاتار، «Allur» كومپانياسى اۆتوكومپونەنتتەر ءوندىرىسىن لوكاليزاتسيالاۋ ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسىنا كىرىستى. ودان بولەك الداعى ءۇش جىلدا جىلىتۋ جانە كونديتسيونەرلەۋ جۇيەلەرى، تەجەگىش، سالون مەن ەدەنگە ارنالعان پلاستيكالىق بولشەكتەر سياقتى اۆتوكومپونەنتتەردى لوكاليزاتسيالاۋ بويىنشا جاڭا جوبالاردى ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ونەركاسىپ ءمينيسترى Qarmet-تەگى وزگەرىستەرگە تۇسىنىك بەردى.